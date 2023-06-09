Блогер покритиковал украинцев за "акулу Буданова"

Блогер Геннадий Друзенко написал текст, в котором призвал украинцев прекратить смеяться над гибелью 23-летнего россиянина, на которого в Египте напала акула. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пост блоггера.

Один из спорных мемов

Следует отметить, что россиянин купался в море, когда на него напала акула. Житель Архангельска погиб на глазах у своего отца. Случай вызвал взрыв шутливых мемов в социальных сетях. В шутку некоторые пользователи сетей отмечали, что "одна акула стала эффективнее всей ООН". Некоторые мемы в шутку также отмечали, что акула действовала по приказу главы ГУР Кирилла Буданова.

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"Реакция на ужасную трагедию в Хургаде, когда акула съела живьем россиянина на глазах отца, к сожалению, свидетельствует, что россияне как минимум достигли одной цели своей "спецоперации" — заставили украинцев превратиться в стаю", — пишет Друзенко. По его мнению, россияне не только убили тысячи украинцев, разрушили множество домов и инфраструктурных объектов, но и "выжигают напалмом ненависти очень хрупкий экстракт эмпатии в наших сердцах".

"Вероятно, погибший 23-летний Владимир Попов никогда не воевал против украинцев, не был замечен в украинофобии, даже уехал из России несколько месяцев назад и последнее время проживал в Египте, — продолжает Друзенко. — Он погиб на глазах у собственного отца ужасной смертью. Почему же мы так радуемся, будто морской хищник съел Пригожина или самого Путина? Откуда столько мемчиков в стиле русской пропаганды? Чем перед нами провинился этот молодой иллюстратор из Архангельска? Только тем, что он русский? Если этого достаточно, чтобы насмехаться и радоваться смерти человека, чем мы отличаемся от орды, которая убивает нас и разоряет нашу землю только потому, что мы украинцы?".

По его мнению, реакция украинцев на гибель россиянина в далекой Хургаде – "симптом нашего расчеловечивания, с которым нужно что-то делать".

Его поддерживает другой, более известный блоггер — Алексей Арестович.

"Судя по количеству (и качеству) шуток об убитом акулой россиянине, расчеловечивание уже здесь. А если оно здесь, у Вас, значит Вы — проиграли. Вы, такие красивые, проиграли банальному, серому, скучному злу. И сами стали злом — банальным, серым, скучным", — пишет в своем телеграмм-канале Арестович.

Другие авторы отмечают, что насмешки над гибелью россиянина являются естественной реакцией социума, находящегося в состоянии войны.

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