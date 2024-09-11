Бизнесмен планировал поставлять пограничникам некачественные продукты

Предприниматель пытался избежать ответственности за подделку документов по качеству пищевых продуктов, поставляемых пограничникам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

Обед военных. Фото: Армия информ

Для того чтобы должностные лица Государственной пограничной службы Украины не проводили мероприятия по разоблачению его противоправной деятельности по поставке некачественных пищевых продуктов для пограничников, предприниматель пытался "решить" вопрос путем предоставления должностному лицу неправомерной выгоды в размере 2 000 долларов США.

Правоохранители провели мероприятия по документированию противоправной деятельности и задержанию предпринимателя в порядке ст. 208 УПК Украины после передачи должностному лицу Государственной пограничной службы взятки.

Фигурант уголовного производства уведомлен о подозрении по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу Государственной пограничной службы Украины (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Продукты российского происхождения планировался продавать бизнесмен в Украине.

В полиции сообщили, что бизнесмен закупил у россии 20 тысяч килограммов кедровых орехов и планировал продать их в Украине. Несмотря на установленные санкции, товар доставляли через страны Центральной Азии и Ближнего Востока. Правоохранители задержали груз стоимостью более 14 млн. грн. во время прохождения таможенного контроля.

Таким образом, в марте 2023 года в Украину было импортировано 20 тысяч килограммов кедровых орехов российского происхождения, стоимостью более 14 миллионов гривен. Однако реализовать товар злоумышленник не успел, поскольку правоохранители изъяли его при прохождении таможенного контроля”, — сообщили в полиции. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с конфискацией имущества.

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