Безумные деньги: Силовики подозревают бухгалтера «Укрнафты» в присвоенные 40 млрд грн

Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщили о подозрении одной из фигуранток уголовного производства о присвоении 40 млрд гривен бывшим менеджментом ПАО "Укрнефть" и ПАО "Укртатнефть", пишут "Комментарии".



Главбух присвоила 40 млрд грн

Речь идет о главном бухгалтере "Укртатнафты", пытавшемся спрятаться от правосудия в Ужгородском районе на Закарпатье, но силовики ее нашли.

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Среди прочего установили, что ПАО "Укртатнафта" производило и продавало горючее через сеть АЗС без уплаты акциза, хотя соответствующая налоговая нагрузка закладывалась в цену для потребителей. Только по этому эпизоду, как говорят правоохранители, недосчитался бюджет в 605 млн грн.

Так что силовики продолжают активные следственные действия в отношении бывших управленцев акционерных обществ.

В Днепре, например, был найден склад со скрытой бухгалтерией одной из компаний, документы предприятий-соучастников, печати и т.д. Правоохранители изыскивают выведенные активы "Укрнафты" и "Укртатнафты" и устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности бывших руководителей этих компаний.

На днях СБУ и БЭБ разоблачили масштабные схемы присвоения многомиллионных сумм на предприятиях, объединенных с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем. Уже задокументировано 10 эпизодов. Среди них: вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности заводов, что влечет за собой обесценение и снижение стоимости их активов.

Как писали ранее "Комментарии", Украину накрыл ряд громких обысков и отставок. Сотрудники СБУ обыскивали дом бизнесмена Игоря Коломойского в рамках расследования по махинациям в компаниях "Укртатнафта" и "Укрнафта". Следственные органы посетили экс-главу МВД Арсена Авакова в рамках отработки одной из рабочих версий причин январской трагедии в Броварах, в которой погибло руководство внутренних дел Украины. Обыски также проходили в налоговой, у нардепа-застройщика Столара. Кроме того, был уволен весь руководящий состав таможни.

И этот процесс продолжается.

