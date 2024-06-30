Безуглая подала заявление в ГБР на главнокомандующего ВСУ Сырского: какая причина

Народная депутат Марьяна Безуглая сообщила, что обратилась с заявлением в Государственное бюро расследований (ГБР) на имя главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам Безуглой, украинский генерал препятствует ее деятельности как народного депутата Украины.



Марьяна Безуглая и Александр Сырский. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая опубликовала в Facebook сообщение, в котором рассказала, что обратилась в ГБР с заявлением на генерала Александра Сырского. Также нардепка объяснила причину обращения.

"Подаю заявление в Государственное бюро расследований о нарушении Сырским Главнокомандующим ВС Украины ст. 351 Уголовного кодекса Украины, а именно препятствование деятельности народного депутата Украины", — написала Безеглая и добавила в сообщении слова "Довольно лжи".

Марьяна Безуглая также опубликовала скрины из социальных сетей, где якобы издано руководство солдатам не пускать нардепку, не общаться с ней, а в случае ее прибытия немедленно доложить руководство.

В статье, по которой обратилась Безуглая к ГБР, речь идет о нарушении и невыполнении должностным лицом законных требований народного депутата Украины или создании искусственных препятствий в их работе или предоставлении им заведомо ложной информации.

Статья предусматривает штраф 1-2 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, надзор за нарушителем до трех лет, или же аналогичный срок лишения свободы в тюрьме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая заявила о создании бригад-зомби и объяснила, чем это может угрожать украинской армии.

Также "Комментарии" писали о том, что украинский военный из "Азова" написал заявление в ГБР на генерала Юрия Содоля. Через несколько дней президент Владимир Зеленский уволил скандального генерала.