Бесплатные автомобили и жилье: новая заместитель генпрокурора Мария Вдовиченко фигурировала в имущественном скандале

Мария Вдовиченко, назначенная заместителем генерального прокурора Руслана Кравченко, фигурировала в имущественном скандале. До повышения в офис генпрокурора Вдовиченко временно исполняла обязанности руководителя Киевской городской прокуратуры.

Мария Вдовиченко (фото из открытых источников)

Журналисты издания "Комментарии" проанализировали декларации Марии, начиная с 2014 года . В органах прокуратуры она работает с 2012 года . Семья никогда не имела официального бизнеса, при этом обрастала имуществом – автомобилями и недвижимостью. Часть этого имущества была оформлена на родственников и посторонних, которые предоставляли его в бесплатное пользование.

К примеру, в 2016 году бабушка мужа Марии Вдовиченко купила в Киеве квартиру площадью 90,5 кв. м за $29,6 тыс. В том же году семья получила в бесплатное пользование два автомобиля : Honda Accord (2008 г.в.) и Volkswagen Jetta (2015 г.в.).

В 2018 году эти автомобили и имущество бабушки исчезли из декларации. Семья купила Kia Magentis (2006 г.в.) за $5,7 тыс. грн, а пользовалась другим – Range Rover Evoque 2012 ( р.в.), которое им бесплатно передал Сергей Левандовский, вероятно, родственник прокурорки . Этому же мужчине принадлежал дом на 80 кв. м в селе Крюковщина Киево-Святошинского района, появившийся в декларации Марии Вдовиченко в 2020 году и которым ее семья пользовалась бесплатно.

При переходе на должность заместительницы Кравченко, 9 июля 2025 года , она подала пустую декларацию .

В декларации за 2024 год из имущества указана только квартира площадью 90,5 квадратных метра за 1,8 млн грн, а также две квартиры, которые в 2024 году были оформлены на дочь и арендуют Вдовиченко. Прокурор указала 1,6 млн грн годового дохода и 700 тысяч гривен , которые ее дочь получила в подарок.

Ранее Оксана Ксенофонтова , вдова бизнесмена Александра Ксенофонтова, обвиняла бывшего руководителя прокуратуры города Киева Олега Кипера и его тогдашнюю заместительницу Марию Вдовиченко в попытках завладеть ее имуществом – дорогой недвижимостью в центре Киева, на ул . Саксаганского 78-80, стоимостью более 20 миллионов долларов США.