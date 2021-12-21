Руководительница Киевской прокуратуры Мария Вдовиченко пользуется домами и машинами других людей

Скандал с участием уже уволенного замминистра МВД Александра Гогилашвили актуализировал вопрос — сколько еще людей, которые занимают важные посты и находятся в высоких кабинетах, злоупотребляют своим положением? Особенно на позициях заместителей — с достаточными полномочиями и защитой от публичности. Гогилашвили поплатился з то, что не сумел овладеть своими эмоциями, потому потерял важный пост. Те же, кто поумнее, годами используют службу для личного обогащения, не привлекая к себе лишнего внимания.

Мария Вдовиченко. Фото: facebook

Так, большинству граждан мало знакомо имя Марии Вдовиченко. Девушка в свои 33 года не ведет публичную деятельность, но занимает важную должность заместителя главы Киевской горпрокуратуры. Мария Вдовиченко – коренная киевлянка. Окончила Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого и Национальную академию прокуратуры Украины. В 2012 году начала работать помощником прокурора Подольского района, а через два года сама стала районным прокурором. Была прокурором отдела прокуратуры Киева, первым замом и руководителем Киевской городской прокуратуры №7. Нынешнюю должность Вдовиченко занимает с сентября 2020 года.

Трудолюбивости Марии Вдовиченко можно лишь позавидовать. Смущают только объёмы имущества, которое занесено в официальную декларацию заместителя главы Киевской горпрокуратуры: недвижимость, автомобили, сбережения. Обращает на себя внимание один интересный момент: некоторое имущество Мария Вдовиченко получила от людей, которые не являются ей родственниками, но их имуществом пользуется совершенно бесплатно.

Прокурор никогда не занималась бизнесом (это официально запрещено), научной или преподавательской деятельностью. Единственный источник доходов – зарплата. В 2014 году она была чуть больше 8 тыс. грн в месяц. Сбережений, собственного жилья или авто, согласно декларации, у тогдашнего прокурора отдела защиты прав и свобод детей прокуратуры Киева, не было. Вдовиченко проживала в социальной квартире на 48,6 кв м, которая принадлежит Голосеевской райгосадминистрации.

В декларации появляется муж Алексей Вдовиченко (тоже прокурор) и двое дочерей. Семья проживает в той же квартире, ездит на Ford Mondeo 2012 года. Авто Вдовиченко купил в 2015 году якобы за 149 тыс. грн или $4,9 тыс. по тогдашнему курсу. Цена могла быть занижена – в 2021 году Ford Mondeo того года выпуска продают за $7,5 – 12 тыс.

В 2015 Мария Вдовиченко пошла на повышение – стала первым замом руководителя Киевской городской прокуратуры №7. Зарплата выросла до 10,6 тыс. грн в месяц. Столько же получал ее муж Алексей в военной прокуратуре.

Имущественное положение семьи не изменилось – все та же служебная квартира и "Форд". Зарплата Марии Вдовиченко выросла до 18,6 тыс. грн в месяц, у ее супруга осталась на прежнем уровне – 11 тыс. грн.

Если верить декларации, 9 февраля 2016 года бабушка Алексея Вдовиченко Галина Архиповна купила в Киеве квартиру площадью 90,5 кв м и стоимостью всего $29,6 тыс. По киевским меркам деньги небольшие. А вот по меркам пенсии Галины Вдовиченко — 2,2 тыс. грн в месяц – сумма неподъемная.

Можно предположить, что у пенсионерки были какие-то сбережения, и квартиру она действительно купила для совместного проживания с внуком и его семьей. Декларация за 2017 год свидетельствует о совместном быте, но вот следующая указывает на то, что это не соответствует действительности.

Благосостояние семьи улучшилось. Зарплата Марии Вдовиченко удвоилась, ее муж перешел на работу в Генпрокуратуру и каким-то образом очень выгодно продал "Форд" — в 2 раза дороже, чем купил. По крайней мере, именно эта сделка должна объяснить появление у семейства первых сбережений – 332 тыс. грн наличными. Казалось бы, прокурорская чета могла бы позволить себе купить другой автомобиль. Однако вместо этого обзавелась сразу двумя, причем бесплатно. Некто Катерина Васильченко отдала в пользование свою Honda Accord (2008 г.в.), а Сергей Дробот – Volkswagen Jetta (2015 г.в.).

Можно предположить, Мария и Алексей Вдовиченко купили квартиру и два автомобиля сами, а, чтобы не пришлось объяснять НАПК, откуда у них столько денег, оформили их на родственников и знакомых.

"Хонда" и "Фольксваген" исчезли из декларации бесследно, как и бабушка Галина Архиповна. Видимо, ее вписали в декларацию на год только для того, чтобы "легализовать" квартиру. Семья покупает скромную Kia Magentis (2006 г.в.) за $5,7 тыс. грн, но пользуется авто посолиднее – Range Rover Evoque 2012 (г.в.), которое им (опять-таки бесплатно) отдал некто Сергей Левандовский. Приходится он родственником, другом семьи или всего-навсего подставным лицом – неизвестно.

Месячная зарплата декларантки и ее мужа достигла 39 тыс. грн.

Ко всему имеющемуся добавился дом на 80 кв м в селе Крюковщина Киево-Святошинского района. Им семья тоже пользуется бесплатно. Из декларации за 2020 год следует: домом и земельным участком под ним владеет все тот же великодушный Сергей Левандовский. Недвижимость, как и Range Rover, он отдал прокурорше бесплатно.

Кроме того, в декларации появилась еще одна квартира в Киеве, оформленная на неуказанное юридическое лицо. Право пользования датировано 2018 годом. В ней живет дочь Марии Вдовиченко – Катерина. Квартира по площади равна той, которая принадлежала Голосеевской РГА и которой прокурорша пользовалась в 2014-2015 годах. Совпадение или коммунальное внезапно стало частным, а точнее, прокурорским?

Еще один любопытный момент – из последней декларации исчез глава семейства Алексей. То ли брак действительно распался, то ли супруги пошли на фиктивный "развод", чтобы не "светить" доходы и активы друг друга.

В завершение стоит сказать, что уровень зарплат в органах прокуратуры действительно не перестает ежегодно повышаться, но о коррупции в правоохранительных органах по-прежнему продолжают говорить. Несмотря на политические изменения в стране, полную "перезагрузку" власти новая генерация людей в погонах не отказывается использовать старые схемы, благодаря которым обогащались люстрированные чиновники. Поэтому налогоплательщики вправе требовать от правоохранительных органов реакции: НАПК должно провести проверку деклараций Вдовиченко и дать им справедливую правовую оценку.

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