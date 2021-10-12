Прокуратура обжалует меру пресечения Виктору Медведчуку

Генеральная прокуратура обжалует меру пресечения для председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Виктор Медведчук, фото издания "Фокус"

Печерский районный суд продлил меру пресечения для Виктора Медведчука в виде круглосуточного домашнего ареста. Но прокуроры считают, что такая мера не обеспечит надлежащего поведения политика. Поэтому прокуроры обжалуют это решение в Апелляционном суде и будут настаивать на содержании под стражей с правом внесения залога в 1 млрд гривен.

Прокуроры считают, что Виктор Медведчук может скрываться, учитывая его связи с представителями Российской Федерации. Также в уголовном производстве не допросили всех свидетелей, а часть из них не предоставляет достоверных показаний из-за давления. Также сторона обвинения говорит, что не учтена тяжесть инкриминируемых деяний и наличие у народного депутата подозрения в совершении тяжкого преступления в другом уголовном производстве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Медведчук высказался о судебной власти в Украине и давлении на нее. Сегодня в Украине властной командой реализуется стратегия узурпации власти и установления диктатуры. Именно поэтому власть уже фактически взяла под свой контроль судебную систему страны и даже не постеснялась устроить показательный суд над одним из лидеров оппозиции в рамках откровенно сфабрикованного уголовного дела в день проведения саммита Украина — ЕС. Об этом заявил преследуемый властями народный депутат, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. По словам Виктора Медведчука, сегодня имеется беспрецедентная зависимость украинских судов.

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