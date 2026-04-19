Бегство полицейских от террориста: военный Луценко призвал украинцев в тылу требовать от полиции искупить позор

Бегство численно превосходящей полиции от стрелка с охотничьим карабином в Голосеевском районе является результатом государственной политики, а не случайностью. Полицию нужно очистить через фронт. Об этом в Facebook написал военнослужащий Игорь Луценко.
Луценко призвал от полиции искупить позор.
Он заявил, если бы к бегству прибегли военнослужащие на фронте, им это стоило бы позора на всю жизнь и реальных сроков заключения. Полицейские же такие последствия вряд ли ожидают. По мнению Луценко, их воспитывают быть "терпилами и трусами", а не защитниками.
Он призвал украинцев в тылу добиваться справедливости – выйти на улицы и потребовать от полиции искупить позор.
Напомним, утром 19 апреля в сети появилось видео, на котором двое полицейских сбегают при приближении террориста, оставив на месте происшествия гражданских людей: после выстрелов упал бежавший от террориста взрослый мужчина.
Министр МВД Игорь Клименко заявил, что поручил главе Национальной полиции Украины Ивану Выговскому провести служебное расследование действий полицейских во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в ГБР.
Сотни пользователей социальных сетей публикуют сообщения с призывами отправить в отставку и министра Клименко. Украинцы призывают отправить на фронт полицейских, не справляющихся с защитой людей в тылу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция полиции на двух сбежавших от террориста патрульных.