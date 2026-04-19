Бегство полицейских от террориста: военный Луценко призвал украинцев в тылу требовать от полиции искупить позор

Бегство численно превосходящей полиции от стрелка с охотничьим карабином в Голосеевском районе является результатом государственной политики, а не случайностью. Полицию нужно очистить через фронт. Об этом в Facebook написал военнослужащий Игорь Луценко.

Луценко призвал от полиции искупить позор.

Он заявил, если бы к бегству прибегли военнослужащие на фронте, им это стоило бы позора на всю жизнь и реальных сроков заключения. Полицейские же такие последствия вряд ли ожидают. По мнению Луценко, их воспитывают быть "терпилами и трусами", а не защитниками.

" Если государство устами своих высших должностных лиц все время им говорит, что они не созданы для войны, что их владение оружием какое-то не такое, что даже помощь в мерах оповещения о мобилизации это слишком тяжелое для них бремя - то не надо удивляться, что рядовой полицейский, как сайгак, начинает убегать в самый драматический момент", — написал военный.

Он призвал украинцев в тылу добиваться справедливости – выйти на улицы и потребовать от полиции искупить позор.

"Есть ли сейчас у нас лучший шанс очистить полицию из-за участия в реальных боевых действиях? Хотя бы месяц в году? Не задыхается ли сейчас фронт от нехватки бойцов? Нужна ли нам такая полиция в тылу, которая, имея численное преимущество, бросает тех, кого должна защищать, и убегает?", — написал Луценко.

Напомним, утром 19 апреля в сети появилось видео, на котором двое полицейских сбегают при приближении террориста, оставив на месте происшествия гражданских людей: после выстрелов упал бежавший от террориста взрослый мужчина.

Министр МВД Игорь Клименко заявил, что поручил главе Национальной полиции Украины Ивану Выговскому провести служебное расследование действий полицейских во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в ГБР.

Сотни пользователей социальных сетей публикуют сообщения с призывами отправить в отставку и министра Клименко. Украинцы призывают отправить на фронт полицейских, не справляющихся с защитой людей в тылу.

