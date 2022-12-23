Авиакомпания заявила, что Болгария является частью Российской Федерации

Немецкая авиакомпания Lufthansa отказалась оказать помощь несовершеннолетнему пассажиру, летевшему из Франкфурта в Софию, поскольку Болгария является частью Российской Федерации, заявил посол страны в США Георги Панайотов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook посла Болгарии.

Пророссийские митинги в Болгарии. Фото из открытых источников

Посол Болгарии в США Георгий Панайотов решил отправить своего несовершеннолетнего сына в отпуск домой на рождественские каникулы. Дипломатический чиновник приобрел билеты и заказал услуги сопровождающего человека, ведь несовершеннолетний ребенок должен был лететь сам. 12-летний подросток должен был совершить рейс из США в Софию через Франкфурт.

Однако в день отъезда платная услуга, подтвержденная перевозчиком, была отменена, причиной отмечалось, что Болгария является частью РФ.

"Причина, которую привела Lufthansa, заключается в том, что Болгария является частью Российской Федерации. Это не шутка, а реальный случай, травмировавший ребенка", — пишет посол Болгарии Георги Панайотов в Facebook .

Панайотов отметил, что это абсурдное решение немецкой компании, добавил, что не намерен требовать компенсации от Lufthansa.

Интересно, что в недавнем опросе о поддержке Украины в Европе, Болгария оказалась последней в списке стран, меньше поддерживающих украинцев в войне против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что посол Российской Федерации в США угрожает украинским военным. Такая реакция дипломатического лица России последовала после выступления президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США и заявлений Джо Байдена о передаче Украине современных оборонных систем.



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