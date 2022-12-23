Авиакомпания заявила, что Болгария является частью Российской Федерации

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Slava Kot
Немецкая авиакомпания Lufthansa отказалась оказать помощь несовершеннолетнему пассажиру, летевшему из Франкфурта в Софию, поскольку Болгария является частью Российской Федерации, заявил посол страны в США Георги Панайотов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook посла Болгарии.
Пророссийские митинги в Болгарии. Фото из открытых источников
Посол Болгарии в США Георгий Панайотов решил отправить своего несовершеннолетнего сына в отпуск домой на рождественские каникулы. Дипломатический чиновник приобрел билеты и заказал услуги сопровождающего человека, ведь несовершеннолетний ребенок должен был лететь сам. 12-летний подросток должен был совершить рейс из США в Софию через Франкфурт.
Однако в день отъезда платная услуга, подтвержденная перевозчиком, была отменена, причиной отмечалось, что Болгария является частью РФ.
Панайотов отметил, что это абсурдное решение немецкой компании, добавил, что не намерен требовать компенсации от Lufthansa.
Интересно, что в недавнем опросе о поддержке Украины в Европе, Болгария оказалась последней в списке стран, меньше поддерживающих украинцев в войне против России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что посол Российской Федерации в США угрожает украинским военным. Такая реакция дипломатического лица России последовала после выступления президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США и заявлений Джо Байдена о передаче Украине современных оборонных систем.
Также "Комментарии" писали о посольстве Финляндии, забросанном кувалдами неизвестной группой людей из России. Соответствующее видео попало в сеть.
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