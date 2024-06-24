Арестович рассказал о конфликте с Зеленским, который не разрешает ему приехать в Украину

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Slava Kot
Блогер и военный обозреватель Алексей Арестович заявил, что не возвращается в Украину из-за конфликта с президентом Владимиром Зеленским. По словам бывшего советника Офиса президента, он вернется в Украину при уходе от власти Зеленского.
Арестович рассказал о конфликте с Зеленским. Фото из открытых источников
Алексей Арестович в интервью российской журналистке Ксении Собчак ответил на вопрос, когда он готов вернуться в Украину. Блогер указал, что основной причиной его отсутствия в Украине является конфликт с Владимиром Зеленским.
Кроме того, во время разговора с Собчаком Арестович заявил, что планирует принять участие в следующих выборах в Украине. Арестович объясняет, что таким образом он даст шанс украинцам за него проголосовать.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Арестович попал в скандал, сравнив россиян и украинцев, и последних назвал хуже. По словам блогера, украинцы не отличаются от россиян и Путина и такая ситуация вызывает у него презрение.
Также "Комментарии" писали, что Арестович поставил для украинцев в пример российского диктатора Владимира Путина. Бывший советник Офиса президента заявил, что Путин способен выступить на сине-желтом фоне и называет украинцев "братьями" и "еденным народом", тогда как украинцы говорят на россиян, по словам Арестовича — "орки" и "свиньи".
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