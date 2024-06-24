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Арестович рассказал о конфликте с Зеленским, который не разрешает ему приехать в Украину

Алексей Арестович считает, что президент Украины Владимир Зеленский ведет "личную войну" против него.

24 июня 2024, 18:10 comments4553
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Slava Kot
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Блогер и военный обозреватель Алексей Арестович заявил, что не возвращается в Украину из-за конфликта с президентом Владимиром Зеленским. По словам бывшего советника Офиса президента, он вернется в Украину при уходе от власти Зеленского.

Арестович рассказал о конфликте с Зеленским, который не разрешает ему приехать в Украину

Арестович рассказал о конфликте с Зеленским. Фото из открытых источников

Алексей Арестович в интервью российской журналистке Ксении Собчак ответил на вопрос, когда он готов вернуться в Украину. Блогер указал, что основной причиной его отсутствия в Украине является конфликт с Владимиром Зеленским.

"Когда Зеленский отойдет от власти. Это единственная возможность для меня вернуться в Украину. Меня молодым лейтенантом научили очень важным вещам: "никогда не веди персональной войны, не включай личное". Я его критикую и хвалю. Он начал против меня, с моей точки зрения, личную войну", – сказал Арестович.

Кроме того, во время разговора с Собчаком Арестович заявил, что планирует принять участие в следующих выборах в Украине. Арестович объясняет, что таким образом он даст шанс украинцам за него проголосовать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Алексей Арестович попал в скандал, сравнив россиян и украинцев, и последних назвал хуже. По словам блогера, украинцы не отличаются от россиян и Путина и такая ситуация вызывает у него презрение.

Также "Комментарии" писали, что Арестович поставил для украинцев в пример российского диктатора Владимира Путина. Бывший советник Офиса президента заявил, что Путин способен выступить на сине-желтом фоне и называет украинцев "братьями" и "еденным народом", тогда как украинцы говорят на россиян, по словам Арестовича — "орки" и "свиньи".



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