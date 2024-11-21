Введение в храм Пресвятой Богородицы: что нужно сделать в этот день, а от чего лучше воздержаться

Как передает портал "Комментарии", 21 ноября по новому церковному стилю празднуют Введение в храм Пресвятой Богородицы, которое в народе называют Третья Пречистая. По старому стилю праздник отмечался 4 декабря.

Введение в храм Пресвятой Богородицы. Фото: из открытых источников

Введение в храм Пресвятой Богородицы — один из 12 крупнейших религиозных праздников. Он связан с событиями, описанными в апокрифических Евангелиях, то есть в тех, которые церковь не признала. В них рассказано, как родители — Иоаким и Анна — привели маленькую Богородицу в Иерусалимский храм на воспитание. Девочка поздно родилась у родителей — они уже были пожилыми людьми и пообещали ее посвятить Богу.

В храме Мария жила до 15 лет, а затем ей советовали найти себе жениха, но она дала обет посвятить жизнь Господу. Тогда было решено, что ее станет опекать престарелый родственник Иосиф — они обручились, как того требовали закон и уехали из Иерусалима в Назарет.

Стоит отметить, многие верующие идут в праздник в церковь, а также ведут на первую исповедь деток (в 7 лет).

В народе Третья Пречистая означает начало зимы — считается, что с этого дня наступают настоящие холода. По этому поводу в старину устраивали гулянья, ярмарки и посиделки.

Есть в эту дату (точно так же, как и на Рождество и Пасху) особая примета: нужно заметить, кто первым из чужих в дом зайдет — таким и весь год будет. Если женщина — будут финансовые проблемы, мужчина — все будет стабильно, девушка — в доме будет любовь, парень — здоровье, ребенок — хлопоты, а старая женщина — это не к добру.

Если же говорить о том, что не следует делать на Введение по народным поверьям, то не стоит заниматься тяжелой работой; спешить — говорят, кто поспешит, тот весь год не будет успевать; ругаться, злоупотреблять спиртным; делать уборку, заниматься стиркой, шитьем; одалживать что-либо – к убыткам.

В церкви прямого запрета на работу нет, но по возможности нужно отложить мирские дела и посвятить время молитвам и мыслям о духовном.

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