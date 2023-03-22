Вселенский патриарх критикует русскую церковь за преступления в Украине

Духовный лидер православного мира Вселенский патриарх Варфоломей критически высказался о Московском патриархате, который вместе с руководством России совершал преступные действия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Вселенский патриарх Варфоломей. Фото из открытых источников

Вселенский патриарх Варфоломей критику является русской церкви за ее участие в войне против Украины. Духовный лидер православного мира напомнил, что московская церковь помогала вывозить детей из Украины на территорию России.

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"Церковь и государственное руководство в России сотрудничали в преступлении агрессии и разделили ответственность за совершенные преступления, как шокирующее похищение украинских детей", — сказал Вселенский патриарх.

Кроме того, Варфоломей прямо называет действия Московского патриархата преступными.

"Наш межрелигиозный диалог должен сосредоточиться на способах противостоять и нейтрализовать способность руководства Московского Патриархата подрывать единство и теологически легитимизировать преступное поведение", – сказал Варфоломей.

Напомним, что именно Вселенский патриарх Варфоломей поддержал, а в 2019 году признал вновь созданную Украинскую православную церковь. Тогда духовный лидер православного мира отметил, что русские власти используют собственную церковь как "инструмент для достижения своих стратегических целей".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Европейский суд по правам человека объявил дату слушаний по делу "Украина против России". Украина подала иск против РФ в нарушении прав человека в Крыму с начала его незаконной аннексии в 2014 году.

Также "Комментарии" писали, что произошло мощное землетрясение: его испытало 285 млн человек.