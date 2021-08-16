Во всех уголках страны прошли массовые акции против приезда в Украину патриарха Варфоломея

Успенский пост в Украине начался массовыми акциями протеста. Верующие практически со всех уголков страны вышли на улицы, чтобы сказать свое веское слово против приезда в Украину епископа Константинопольского, патриархата Варфоломея. Причем география городов, где люди вышли на улицы была самая разная, практически не осталось ни единого населенного пункта, где бы люди не решили публично продемонстрировать свою гражданскую позицию. Сразу после праздничной воскресной литургии верующие вышли на улицы с плакатами против приезда Варфоломея. Как информирует издание "Комментарии", прямую трансляцию акций вел телеканал "Перший Незалежний".

Верующие УПЦ в Тернопольской области Фото из открытых источников

Прихожане рассказали, что главная цель их акции – обратить внимание патриарха Варфоломея на тот кризис, который возник в украинском православии после решения Константинополя предоставить Томос ПЦУ.

Верующие отмечают, после того, как Константинополь фактически ручился за создание ПЦУ в Украине они постоянно испытывают моральное и физическое притеснение со стороны ПЦУ. После того, как ПЦУ получила Томос в православном мире Украины появилось такое понятие, как рейдерство, несвойственное ранее для христиан. В итоге переход под структуру ПЦУ начал проходить насильственным путем, а не добровольным, как может показаться извне.

Прихожане УПЦ выражают свое беспокойство тем, что визит патриарха Варфоломея 24 августа может дать новый импульс для захвата храмов и церквей УПЦ.

Глава Синодального отдела по делам молодежи УПЦ, настоятель Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве архиепископ Обуховский Иона (Черепанов) отметил, что возмущение людей не возникло само по себе, ведь они, что называется "на себе ощутили, каковы плоды "любви" Варфоломея".

Прихожане церквей Одесской епархии отметили, что Варфоломей своим поступком фактически внес раскол в земли, которые тысячелетия назад собирал князь Владимир.

Верующие Запорожской епархии решили не только массовыми акциями протеста обратить внимание на проблему, но и запустить флеш-моб "Варфоломей, мы тебя не звали" в соцсети. В сети данная акция именуется с хештегом #СтопВарфоломей.

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