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Как Зеленский отреагировал на крестный ход УПЦ МП в Киеве

Президент раскритиковал киевскую власть

сегодня, 13:21
Автор:

Лиля Воробьева

Владимир Зеленский прокомментировал крестный ход в столице по случаю Дня крещения Руси. Президент обвинил киевскую власть в отсутствии коммуникации. Об этом сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на заявление главы государства во время его пресс-конференции.

Как Зеленский отреагировал на крестный ход УПЦ МП в Киеве

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Президент Украины заявил, что не увидел коммуникации со стороны столичной власти. По его словам, ответственные за мероприятие чиновники просто боятся коммуницировать с людьми, которые приехали из разных уголков Украины на праздник. Владимир Зеленский убежден, что нужно было сказать 55 тысячам верующим об опасности, попросить их быть осторожными и одеть защитные маски, ведь большинство из них — люди почтенного возраста.

"Я понимаю, что этот праздник. Но люди должны идти все в масках. Я их там не видел. Неужели это очень сложно?", — отметил Зеленский.

Кроме этого, руководитель Банковой отреагировал на организацию шествия. По его словам, многие пожилые люди ночевали возле Лавры и в Лавре без масок и питьевой воды.

Он также подчеркнул, что паломников свозили автобусами организованно.

"Если организуют такую ходу, то нужно организовать ночлег для людей, чтобы они были в масках. Полиция раздавала питьевую воду, потому что у них ее не было", — заявил Зеленский.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что заняли целую полосу: чем отличился крестный ход верующих в Одессе. Сотни одесских водителей застряли в километровой пробке на популярной в городе Объездной дороге. Причина — в организованном 8 июля крестном ходе, в которой участвуют тысячи православных одесситов. Крестный ход стартовала с улицы Добровольского, где находится храм Владимирской иконы Божией Матери. Закончить свое паломничество христиане должны в селе Марынивка. Здесь располагается Свято-Покровский скит, который относится к Свято-Успенскому Одесскому мужскому монастырю.

 


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