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Главная Новости Общество религия Верующие выступили против приезда Константинопольского патриарха Варфоломея в Киев
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Верующие выступили против приезда Константинопольского патриарха Варфоломея в Киев

Верующие во всех уголках Украины провели серию акций, на которых потребовали прекратить церковные конфликты и выступили против визита патриарха Варфоломея в Киев на День Независимости

17 августа 2021, 19:53
Автор:

Станислав Молчанов








В Сети появились видео с митингов, на которых верующие канонической Украинской православной церкви выступали против приезда Константинопольского патриарха Варфоломея в Киев на День Независимости. 

Верующие выступили против приезда Константинопольского патриарха Варфоломея в Киев

Верующие против приезда патриарха Варфоломея в Киев. Фото: УПЦ

Верующие считают, что на данный момент Украина переживает второй церковный раскол за последние 30 лет — людей снова лишают права молиться и посещать храмы, восстановленные их предками.

"Именно его политическое решение дать Томос спровоцировало волну религиозных конфликтов и захватов храмов. Уже тысячи людей пострадали, сотни получили увечья и травмы", — рассказывают пастыри УПЦ.

Во всех уголках Украины были проведены митинги,  на которых верующие потребовали прекратить церковные конфликты и выступили против визита патриарха Варфоломея в Киев на День Независимости. В частности, участие в многолюдных акциях протеста приняли прихожане Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, Свято-Успенской Почаевской лавры, Свято-Успенской Святогорской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, Софрониево-Молченской Печерской пустыни и др.

Во время акций верующие обращались к патриарху Варфоломею с призывами: "Руки прочь от святых лавр!", "Святой князе Владимир, защити нас от Варфоломея!", "Патриарх Варфоломей! Мы, православные Украины, Вас не ждем!", "Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет Томосом!", "Нет дискриминации УПЦ!".

"Варфоломей ведет большую политическую игру. Он считает, что может вершить судьбы не только верующих, но и целых государств", — считают представители УПЦ. "Этот эксперимент длится уже два года. Он сопровождается тотальным преследованием верующих Украинской православной церкви. Но посеянные Варфоломеем насилье, угрозы и одобряемые захваты церквей не заставили верующих УПЦ отвернуться от своих храмов, братьев и сестер. Они защищают веру и предупреждают всех о темных намерениях Варфоломея", — отмечают верующие.

Показательно, что Варфоломей появится в Украине именно в тот день, когда во Франции произошел масштабный религиозный конфликт, получивший название "Варфоломеевская ночь". Тысячи верующих Украинской православной церкви призывают не повторять ошибки прошлого и не превращать Украину в территорию межконфессиональных и религиозных конфликтов.

Напомним, что в первые дни Успенского поста на территории всей Украины верующие провели массовые акции против приезда в Украину епископа Константинопольского патриархата Варфоломея.

В частности, прихожане УПЦ заявили о физическом и моральном насилии со стороны ПЦУ, подконтрольной Константинопольскому патриархату. Как утверждают прихожане УПЦ, переход церквей под контроль ПЦУ не является добровольным и мирным, а происходит насильственно и больше напоминает рейдерство.

Верующие выступили против приезда Константинопольского патриарха Варфоломея в Киев - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ПЦУ наказала священника-блогера за скандальный пост о женщинах. Священник написал скандальный пост об абортах и безответственности женщин. Подробнее об этом читайте в нашем материале



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Источник: https://112ua.tv/obshchestvo/knyaz-vladimir-obedinil-kreshheniem--varfolomey-razdelyaet-tomosom-veruyushhie-vystupili-protiv-priezda-patriarha-varfolomeya-v-kiev-588251.html
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Обсуждения

Влад

17 августа 2021, 21:23

Зевезені ешелонами з усяких холодних та голодних мухосранськів рашки ці МАНКУРТИ та кацапоморді-кологури і далі в УКРАЇНІ чтокають та какають, какають та какають.... З цією сепарсько-колоборантною мерзотою кацапомордих-кологурів та манкуртів, треба вже закінчувати на теренах УКРАЇНИ, раз і назавжди...!!!

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