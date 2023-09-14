Верующие отмечают один из 12 главных праздников: что можно и нельзя делать сегодня

Как передает портал "Комментарии", 14 сентября по новому церковному календарю в православной церкви отмечают один из 12 главных праздников – Воздвижение Креста Господня. Полное название этого праздника — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Воздвижение означает "поднятие" — то есть, это праздник в честь поднятия Креста, на котором был распят Иисус.

Воздвижение. Фото: из открытых источников

История праздника началась еще в IV веке, когда правил император-христианин Константин Великий. Он решил найти Крест, на котором был распят Иисус и отправил на поиски свою мать, царицу Елену. Она уехала в Иерусалим и там, в 326 году, нашла святыню, в пещере неподалеку от города. По преданию, в той пещере тогда нашли три креста и, чтобы определить, на каком был распят Спаситель, по очереди подносили каждый к тяжелобольной женщине. После возложения одного из крестов женщина исцелилась — так был обретен Крест Господень.

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К месту находки собрались христиане, и, чтобы все могли увидеть крест, его стали поднимать — воздвигать. Отсюда произошло название праздника, и стали праздновать это событие. Крест после этого разделили на две части – одна осталась в Иерусалиме, но со временем была утеряна, а вторая отправилась в Константинополь. Сейчас ее частицы хранятся в храмах Европы.

Воздвижение отмечают 14 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю его празднуют 27 сентября.

В этот день не следует нарушать ряд строгих запретов: запрещено ругаться, обсуждать, завидовать; нельзя убирать, стирать, рубить дрова, заниматься другой физической работой; нельзя давать денег взаймы; нельзя начинать и задумывать важные дела. Запрещено в этот день идти в лес — змеи ищут места для зимовки, поэтому нужно избегать встречи с ними.

В этот день принято идти в храм и помолиться — о здравии, благополучии и счастье в семье. В праздник принято поститься — нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты и яйца. Считается, что тот, кто на Воздвижение постится, тому семь грехов простится.

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