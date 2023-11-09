Ватикан принял важное решение относительно транссексуалов

Транссексуалы наравне с любыми другими верующими могут принять крещение, а также стать крестными родителями и свидетелями во время венчания в Римско-католической церкви. Такое разъяснение сделало Дикастерия доктрины веры, передает итальянское агентство ANSA.

Ватикан разъяснил свою позицию относительно прав транссексуалов

В доктринальном офисе Ватикана подчеркнули, что исключением для участия транссексуалов в таинстве крещения может быть ситуация, в которой существует риск "вызвать публичный скандал или дезориентацию среди верующих". Комментируя возможность гомосексуальной пары крестить своего ребенка, в том числе рожденного с помощью суррогатного материнства, представители Римско-католической церкви подчеркнули, что для этого необходима "обоснованная надежда, что он получит образование в католической религии".

Разъяснение стало ответом на запрос бразильского епископа Хосе Негри, который направил в доктринальный офис шесть вопросов об участии представителей ЛГБТК+ в таинствах крещения и венчания. В 2020 году Франциск публично сделал неоднозначное заявление о легализации гражданских однополых союзов, вызвав противоречивую реакцию внутри Римско-католической церкви. Последняя, как и большинство христианский конфессий и деноминаций, рассматривает гомосексуальность как грех и признает браком только союз мужчины и женщины.

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