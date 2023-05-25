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В Украине могут изменить дату празднования Дня защитника Украины: в чем причина

Православная церковь Украины переходит на новый юлианский календарь и поэтому выступает с инициативой изменить дату празднования некоторых государственных праздников

сегодня, 18:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Православная церковь Украины приняла решение о переходе на новый юлианский календарь. Одновременно с этим в ПЦУ выступили с идеей о переносе одного из главных государственных праздников – Дня Государственности, который отмечается 14 октября, на 1 октября. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал митрополит Переяславский и Вишневский Александр (Драбинко) в интервью "Радио Свобода".

В Украине могут изменить дату празднования Дня защитника Украины: в чем причина

Православный календарь. Фото: из открытых источников

Священнослужитель отметил, он выступил с инициативой было обратиться в органы государственной власти, в компетенции которых принимать решение об урегулировании этого вопроса, согласно церковному календарю по новому стилю в соответствии с теми праздниками, которые к нему привязаны.


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"Это Покров и День Государственности. Фактически это только два праздника, которые мы отмечаем совместно с государством, совпадающим с церковными праздниками, государственные даты. А Рождество 25 декабря — оно и так уже было объявлено государством выходным днем", — рассказал митрополит Александр.

Стоит напомнить, что в Украине 14 октября отмечается День защитников и защитниц Украины. Праздник является официальным выходным. Оно также связано с церковным днем Покрова Пресвятой Богородицы, который по одобренному ПЦУ новоюлианским календарем будет приходиться на 1 октября.

Читайте также на портале "Комментарии" — Православная Церковь Украины с 1 сентября 2023 года перейдет на новый юлианский календарь для недвижимых праздников. Такое решение было принято на Архиерейском соборе, на котором как раз календарный вопрос и стал одним из ключевых.

после перехода на новоюлианский календарь изменятся даты ряда неподвижных праздников. В частности, Рождество будет 25 декабря, а не 7 января. Покров будет отмечать 1 октября, Крещение — 6 января, а День Святого Николая — 6 декабря. Отмечание движущейся Пасхи и привязанных к ней христианских событий останется без изменений. Троицу традиционно отмечают на 50-й день после Воскресения Христова.




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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-pcu-prosytyme-perenesty-pokrovu-na-1-zhovtnya-mytropolyt/32427124.html?fbclid=IwAR34Q7-ngZiI4eqlHnSRX7NlnNR21wosOWXng7M5FnOAwWN6YaY_RxNvl48
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