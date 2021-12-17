В православной церкви Украины рассказали, как поздравить детей с Днем Святого Николая: не пугайте их розгами

Новогодняя елка. Фото из открытых источников

В этот день советуют учить не только получать подарки, но и делать их. Настоятель православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Эпифаний дал несколько советов родителям, как познакомить детей со смыслом Дня Святого Николая, который будут праздновать уже в это воскресенье, 19 декабря. Об этом он написал в Facebook.

По словам Эпифания, этот день не нужно превращать в праздник дорогих подарков. Лучше уделить больше внимания ребенку и научить его самого доставлять удовольствие другим.



"Одной из величайших христианских добродетелей является умение отдавать, не требуя ничего взамен. Делать добро не ради похвалы или благодарности, не ради какого-то мгновенного или отсроченного вознаграждения, но от всего сердца и из любви. Учите ребенка этой любви и искренности, помогите ему подготовить что-то для родственников и своим примером покажите, какой может быть забота о своих ближних," — написал Эпифаний в Facebook.

Также глава украинской церкви посоветовал отказаться от традиции пугать непослушных детей "розгами", которые якобы дарит Святой вместо подарков тем, кто провинился. Он отмечает, что физическое наказание не принесет хороших плодов, а станет причиной жестокости ребенка.

" Не угрожайте ребенку, что "святой Николай принесет "розгу" за его невежливое поведение. Физическое наказание редко приносит хорошие плоды, но может стать причиной для очерствения сердца и формирования жестокости в ребенке," — подчеркнул Митрополит.

В своих советах Эпифаний советует родителям вспомнить историю праздника и рассказать детям о жизни Святого Николая, которого в этот день почитает церковь.

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