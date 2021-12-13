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Стало известно, какие подарки нельзя дарить детям в День Святого Николая.

На День Святого Николая не стоит дарить детям деньги

13 декабря 2021, 23:35
Автор:

Лиля Воробьева
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Любимый праздник украинской детворы, когда они ждут с подарками Святого Николая, наступает 19 декабря. В этом году оно пришлось на выходной день, поэтому у взрослых будет прекрасная возможность проводить вместе с малышами их любимый день. Также на этот праздник есть обычай делать послушным мальчикам и девочкам подарки – оставлять их под подушкой. О том, какие подарки не стоит давать на этот праздник детям, информирует "РБК-Украина".

Стало известно, какие подарки нельзя дарить детям в День Святого Николая.

Подарки на День Святого Николая (фото из открытых источников)

Мамочки и папы хорошо знают о любимом празднике своих сыновей и дочерей и, как правило, советуются, чем порадовать своих малышей. Поэтому для них есть советы, которые пригодятся, что стоит купить к этому праздничному Дню, а что не нужно класть им под подушку.

Праздник Святого Николая – это любимый День всей семьи, поэтому не нужно покупать сыновьям и дочерям гаджеты, чтобы не отвлекать их внимание на такой подарок.

Также не нужно готовить недешевые подарки. По той причине, что Святитель считался защитником бедных и нуждающихся. Он приходил на помощь тем, кто в ней нуждался, именно по этой причине ценные подарки лучше покупать на другие зимние праздничные дни, как Новый Год или Рождество.

Мальчикам не нужно покупать на такой праздник игрушечное оружие, а также игрушки военного назначения. Следует быть осмотрительными, когда выбираем подарки самым маленьким. Там не должно быть острых или небольших деталек, которые можно взять в рот и легко глотнуть.

На праздник Николая не рекомендуют класть детишкам под подушку в виде подарка денежные купюры или ценные вещи.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на День Святого Николая на Станции Вернадского произошло чудо.


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/styler/den-svyatogo-nikolaya-nelzya-darit-detyam-1639347951.html
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