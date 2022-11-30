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В ПЦУ объяснили, когда праздновать День святого Николая

Пока в Украине не было принято решение об изменении календаря

сегодня, 21:05
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Автор:

Лиля Воробьева

В этом году День святого Николая в Украине будут отмечать, как всегда, по Юлианскому календарю, а не по Григорианскому календарю, то есть 19 декабря, а не 6 декабря. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Православную церковь Украины .

В ПЦУ объяснили, когда праздновать День святого Николая

В ПЦУ объяснили, когда праздновать День святого Николая (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что в настоящее время в Украине идет обсуждение решения об изменении календаря, но окончательное решение еще не было принято. Поэтому пока праздновать зимние праздники украинцы будут так же, как и в прошлом году.

В частности: 19 декабря – святителя Николая Чудотворца; 7 января – Рождество Христово; 14 января – День святителя Василия Великого; 19 января – праздник Крещения Господня.

Но Священный Синод ВТО постановил, что в отдельных общинах рождественские богослужения могут быть проведены и 25 декабря. Это зависит от общего решения настоятеля и общины. Однако такое решение не влияет на рождественский цикл служб, определенный традиционным календарем. Оно может быть дополнительной возможностью для желающих прославить событие Христова Рождества 25 декабря.

В таком случае следует передать письменную информацию о количестве участников богослужения в Киевскую Митрополию. Ведь эта информация будет изучаться при рассмотрении реальной церковной потребности в переходе на новый юлианский календарь.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что сколько приходов УПЦ МП перешли в ПЦУ. Казалось бы, полномасштабная война России против Украины окончательно сбросила все маски с тех, кто долгие годы скрывал за благими намерениями и словами настоящие поступки. Да, РПЦ официально поддержала войну Путина в Украине. При этом официальный представитель РПЦ в Украине УПЦ МП так и не осмелился всем составом перейти под крыло ПЦУ. этот процент слишком мал.



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Источник: https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/posts/5703009459775148
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