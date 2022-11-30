В этом году День святого Николая в Украине будут отмечать, как всегда, по Юлианскому календарю, а не по Григорианскому календарю, то есть 19 декабря, а не 6 декабря. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Православную церковь Украины .

В ПЦУ объяснили, когда праздновать День святого Николая (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что в настоящее время в Украине идет обсуждение решения об изменении календаря, но окончательное решение еще не было принято. Поэтому пока праздновать зимние праздники украинцы будут так же, как и в прошлом году.