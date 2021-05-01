В храме Гроба Господня в Иерусалиме появился благодатный огонь

Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Служители Греческой церкви и представители других конфессий получили его из рук патриарха Иерусалимского Феофила III раздал. Об этом пишут "РИА Новости".



В Иерусалиме сошел Благодатный Огонь

Этот огонь является символом нерукотворного света Воскресения Христова, который считается важной святыней для верующих. Согласно поверьям, огонь появляется в канун православной Пасхи после молитв патриарха, духовенства и паломников во всем мире.

Церемония Святого огня, как правило, привлекает десятки тысяч верующих к внушительному серому эдикулу в Гробу Господнем, который, как полагают, содержит гробницу, где Иисус лежал 2000 лет назад.

Солнечные лучи, которые проникают через люк в куполе церкви, как верят верующие, зажигают пламя глубоко внутри склепа, таинственный акт, считающийся чудом Святой субботы каждый год перед православным пасхальным воскресеньем.

Благодатный огонь будет передан представителям 11 стран, которые отправили за ним свои самолеты в Иерусалим: Кипра, Болгарии, Белоруссии, Молдавии, Украины, России, Румынии, Греции, Грузии, Польши и Казахстана.

Ранее "Комментарии" писали, что посетить пасхальные богослужения планируют около миллиона жителей Украины. Всего в ближайшую ночь будут работать 14 тыс. храмов. П убличную безопасность и порядок будут обеспечивать более 29 тыс. правоохранителей, среди которых будет 21,1 тыс. полицейских, 1,6 тыс. нацгвардейцев, 1,4 тыс. курсантов учреждений Министерства внутренних дел (МВД), а также сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Правоохранители напоминают, что в условиях активного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 во время массовых мероприятий важно соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

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