Страстная пятница: главные приметы и запреты

18 апреля у православных великая пятница Страстной недели, известна также как Страстная пятница. Ее принято считать самым скорбным днем – в пятницу распяли Христа. В этот день на службе в храмах вспоминают страдания Спасителя, а из алтаря выносят плащаницу – ткань с изображением Христа, лежащего в гробе.

Страстная пятница. Фото из открытых источников

В народе 18 апреля – праздник Кузьма-огородник. День получил название в честь святого Космы Халкидонского.

В этот день наши прадеды особое внимание обращали на погоду и прогнозировали, какими будут ближайшие месяцы. Так, если сегодня тепло – конец месяца будет холодным. Погода меняется – жди сухого лета. Кукушка закуковала – время сеять лен. Сильный дождь пошел – можно собираться на рыбалку.

Считается, что это благоприятный день, чтобы сеять морковь и свеклу.

Если же говорить о строгих запретах в этот день, то в церковный праздник 18 апреля нужно избегать ссор, скандалов, сплетничать и клеветать, а также обижать кого-либо и отказывать в помощи. День следует провести как можно спокойнее, найти время для молитвы.

Продолжается Великий пост, в Страстную пятницу верующие стараются держать строгий пост — ничего не едят до выноса плащаницы в церкви. Ранее мы подробно рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 — календарь питания по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не стоит в этот день много спать – можно проспать свое счастье. Также в народе считается, что в Страстную пятницу лучше не иметь дела с огородом и садом и копать землю, хотя день и считается благоприятным.

В православный праздник сегодня обращаются в молитвах к преподобному Иоанну, как к ходатаю за нас перед Богом — просят помощи в борьбе с соблазнами, защиты от клеветы, а также справиться с разного рода зависимостями (алкоголизмом, наркоманией). Святой Косма считается покровителем огородников – ему воссылают просьбы о хорошем урожае.

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