logo

BTC/USD

84654.01

ETH/USD

1578.78

LTC/USD

75.08

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

47.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество религия Страстная пятница: главные приметы и запреты
commentss НОВОСТИ Все новости

Страстная пятница: главные приметы и запреты

В этот день на службе в храмах вспоминают страдания Спасителя

сегодня, 06:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

18 апреля у православных великая пятница Страстной недели, известна также как Страстная пятница. Ее принято считать самым скорбным днем – в пятницу распяли Христа. В этот день на службе в храмах вспоминают страдания Спасителя, а из алтаря выносят плащаницу – ткань с изображением Христа, лежащего в гробе.

Страстная пятница: главные приметы и запреты

Страстная пятница. Фото из открытых источников

В народе 18 апреля – праздник Кузьма-огородник. День получил название в честь святого Космы Халкидонского. 

В этот день наши прадеды особое внимание обращали на погоду и прогнозировали, какими будут ближайшие месяцы. Так, если сегодня тепло – конец месяца будет холодным. Погода меняется – жди сухого лета. Кукушка закуковала – время сеять лен. Сильный дождь пошел – можно собираться на рыбалку.

Считается, что это благоприятный день, чтобы сеять морковь и свеклу.

Если же говорить о строгих запретах в этот день, то в церковный праздник 18 апреля нужно избегать ссор, скандалов, сплетничать и клеветать, а также обижать кого-либо и отказывать в помощи. День следует провести как можно спокойнее, найти время для молитвы. 

Продолжается Великий пост, в Страстную пятницу верующие стараются держать строгий пост — ничего не едят до выноса плащаницы в церкви. Ранее мы подробно рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 — календарь питания по дням. 

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не стоит в этот день много спать – можно проспать свое счастье. Также в народе считается, что в Страстную пятницу лучше не иметь дела с огородом и садом и копать землю, хотя день и считается благоприятным.

В православный праздник сегодня обращаются в молитвах к преподобному Иоанну, как к ходатаю за нас перед Богом — просят помощи в борьбе с соблазнами, защиты от клеветы, а также справиться с разного рода зависимостями (алкоголизмом, наркоманией). Святой Косма считается покровителем огородников – ему воссылают просьбы о хорошем урожае.  

Читайте также на портале "Комментарии" — Чистый четверг: главные запреты и приметы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости