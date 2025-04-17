Чистый четверг: главные запреты и приметы

Сегодня 17 апреля христиане отмечают четвертый день Страстной недели – Чистый четверг. С этим праздником с давних времен были связаны определенные запреты и народные приметы.

Приметы в Чистый четверг. Фото: из открытых источников

В этот день церковь рекомендует воздержаться от сплетен. Даже при большом гневе – сдержать себя и не ругаться. Говорят, что, если на праздник в семье случаются ссоры, то весь год пройдет у них.

В этот день нельзя начинать выпекание пасок до уборки. Хозяйкам разрешалось печь паски и красить яйца, когда уже в доме был порядок.

В Чистый четверг нельзя есть паски. Угощаться этой обрядовой выпечкой можно в Пасху. Также продолжается Великий пост, поэтому нужно соблюдать определенные ограничения в пище. В этот день не рекомендуется давать и брать взаймы, потому что вместе с деньгами уйдет и достаток из дома.

Ну, и, конечно же, с этим днем связаны определенные народные приметы. Наши предки считали, что, если на Чистый четверг хорошая и солнечная погода, то и лето будет теплым. Дождь в Чистый четверг – следует ожидать холодную и дождливую погоду летом. Если в Чистый четверг оставить невымытую посуду или не закончить уборку – удача может отвернуться.

Чтобы дома водились деньги, в Чистый четверг нужно положить монеты в воду, которой моют пол.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Чистый четверг читают 12 Страстных Евангелий. Подробно описывается, как Христос собирается на страдания, рассказывается о Тайной Вечере. Фактически Христом показывает, как человек должен переносить все те страдания, которые выпадают на его жизненный путь.

Священник Анатолий Кулиш советует тем, кто по тем или иным причинам не может посетить богослужения в храме на Чистый четверг дома читать различные Евангелия, начиная с Тайной вечери. Как уточняет священник, существует такая молитва на Чистый четверг: "Иисус, благодарю за Твою жертву и Твою любовь, которую Ты показал, умыв ноги ученикам. Научи и меня смирению и жертвенности. Помоги мне быть светом для других, как Ты являешься светом для мира. Аминь".



