Готовимся к Чистому четвергу: священник рассказал, о чем обязательно нужно помолиться

Приближается Чистый четверг, который православные верующие отмечают в этом году 16 апреля. Этот день предоставляется верующим для подготовки к Пасхе: можно мыться, убирать дом и печь пасхи. Но гораздо важнее в это день вспомнить правильные слова молитвы, которая должна быть посвящена прежде всего Тайной вечере. Об этом рассказал священник, настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" ПЦУ г. Кременчуг, руководитель ОО "Пространство "Пламя" Анатолий Кулиш.

Молитва. Фото из открытых источников

Священник отметил, что многие в Украине в Чистый четверг ставят на второй план молитву, а первым делом думают о том, как убраться дома, сделать какие-то дела. При этом люди забывают, что все это второстепенное, а первое – это именно молитва.

Анатолий Кулиш отметил, что в этот день в храмах идут важные богослужения, в ходе которых вспоминают священные слова из Евангелия о том, как произошло само Воскрешение Иисуса Христа и почему вообще оно состоялось.

В этот день читают 12 Страстных Евангелий. Подробно описывается, как Христос собирается на страдания, рассказывается о Тайной Вечере. Фактически Христом показывает, как человек должен переносить все те страдания, которые выпадают на его жизненный путь.

Анатолий Кулиш советует тем, кто по тем или иным причинам не может посетить богослужения в храме на Чистый четверг дома читать различные Евангелия, начиная с Тайной вечери.

Как уточняет священник, существует такая молитва на Чистый четверг: "Иисус, благодарю за Твою жертву и Твою любовь, которую Ты показал, умыв ноги ученикам. Научи и меня смирению и жертвенности. Помоги мне быть светом для других, как Ты являешься светом для мира. Аминь".

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