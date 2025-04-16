Среда перед Пасхой: что нельзя делать сегодня

Среда перед Пасхой или Великая среда – это третий день Страстной недели, предшествующей Пасхе. Этот день имеет особое значение в христианской традиции, поскольку он связан с событиями, произошедшими в канун распятия Иисуса Христа.

Среда перед Пасхой

Историческое значение:

Согласно Евангелию, именно в среду Иуда Искариот изменил Иисусу Христу за 30 сребренников.

Также в этот день вспоминается покаяние Марии Магдалины, омывшей ноги Иисуса миром.

Традиции и обычаи:

Богослужение: В храмах проводятся особые службы, во время которых вспоминают предательство Иуды и покаяние Марии Магдалины. Верующие пытаются исповедоваться и раскаяться в своих грехах.

Уборка: В этот день продолжают подготовку к Пасхе, в частности убирают в домах.

Закупка продуктов: начинают активно закупать продукты для приготовления пасхального стола.

Пост: Страстная неделя – это время строгого поста, поэтому в среду верующие соблюдают ограничения в пище.

Подготовка к выпечке пасок: В некоторых регионах в среду начинают готовить опару для куличей.

Что нельзя делать:

Заниматься тяжелым физическим трудом.

Устраивать громкие празднества и развлечения.

Ссориться и конфликтовать.

Посещать развлекательные заведения.

Как провести этот день:

Посетить церковную службу.

Посвятить время молитве и размышлению.

Заняться подготовкой к Пасхе.

Провести время с семьей.

Большая среда – это день, когда верующие готовятся к самому важному христианскому празднику – Пасхе.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что означает понедельник и вторник перед Пасхой.