Среда перед Пасхой: что нельзя делать сегодня

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Недилько Ксения
Среда перед Пасхой или Великая среда – это третий день Страстной недели, предшествующей Пасхе. Этот день имеет особое значение в христианской традиции, поскольку он связан с событиями, произошедшими в канун распятия Иисуса Христа.
Среда перед Пасхой
Историческое значение:
Согласно Евангелию, именно в среду Иуда Искариот изменил Иисусу Христу за 30 сребренников.
Также в этот день вспоминается покаяние Марии Магдалины, омывшей ноги Иисуса миром.
Традиции и обычаи:
Богослужение: В храмах проводятся особые службы, во время которых вспоминают предательство Иуды и покаяние Марии Магдалины. Верующие пытаются исповедоваться и раскаяться в своих грехах.
Уборка: В этот день продолжают подготовку к Пасхе, в частности убирают в домах.
Закупка продуктов: начинают активно закупать продукты для приготовления пасхального стола.
Пост: Страстная неделя – это время строгого поста, поэтому в среду верующие соблюдают ограничения в пище.
Подготовка к выпечке пасок: В некоторых регионах в среду начинают готовить опару для куличей.
Что нельзя делать:
Заниматься тяжелым физическим трудом.
Устраивать громкие празднества и развлечения.
Ссориться и конфликтовать.
Посещать развлекательные заведения.
Как провести этот день:
Посетить церковную службу.
Посвятить время молитве и размышлению.
Заняться подготовкой к Пасхе.
Провести время с семьей.
Большая среда – это день, когда верующие готовятся к самому важному христианскому празднику – Пасхе.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что означает понедельник и вторник перед Пасхой.
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