Сретение Господне: что можно и нельзя делать 15 февраля

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Светлана Шкурупий
В понедельник, 15 февраля, православные христиане отмечают Сретение Господне. Этот праздник знаменует "встречу" с Богом. В этот день нужно пойти на службу в храм и поставить свечи за здоровье и благополучие родных и близких. А что в праздник делать категорически запрещено?
Сретение Господне / фото: kleo.ru
Стоит знать, что Сретение Господне — важный праздник, ежегодно отмечающийся на 40-й день после Рождества. Именно на сороковой день после рождения Иисуса, Дева Мария и Иосиф, согласно традиции, принесли младенца в церковь, чтобы засвидетельствовать его рождение. Пророк Симеон, признав в нем Христа Спасителя, возвестил, что пророчество, которого ждали больше 200 лет, сбылось. Эта "встреча" знаменует переход от Ветхого завета к Новому, встречу двух эпох.
По народному календарю сегодня же отмечают "встречу" зимы и весны. Наши предки считали, что этот день наделен магической силой, поэтому стоит придерживаться нескольких запретов:
- В праздник Сретение Господне нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, поэтому стирку, уборку или ремонт стоит перенести на другой день;
- Нельзя употреблять нецензурную лексику и конфликтовать;
- В этот праздник нельзя отказывать в помощи нуждающимся;
- На Сретение не стоит отправляться в дальнюю дорогу, в старину верили, что из-за переменчивой погоды в дороге могут случиться неприятности;
Лучше проведите этот день с хорошими и радостными мыслями. Сходите на праздничную службу в церковь, возьмите свечи и попросите Господа о здоровье и благополучии для своей семьи.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 19 июля украинцы будут отмечать новый праздник.
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