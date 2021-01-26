В Украине появится новый праздник

Правительство согласовало проект Указа Президента Украины "О Дне тренера". Об этом сообщил Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Теперь ежегодно, 19 июля, украинцы будут чествовать спортивных тренеров за их заслуги перед обществом.

В Украине будут отмечать День тренера / фото из открытых источников

"Профессиональный праздник украинских специалистов, которые готовят наших спортсменов к важнейшим соревнованиям в их жизни, обязательно должен быть. Мы глубоко ценим их вклад в развитие государственного спорта. Для меня лично тренер занимает почетное место, как и человек, который сделал меня тем, кем я есть сегодня. Все мои высокие результаты я обязан своим наставникам", — отметил Вадим Гутцайт.

Как поясняют на правительственном портале, дата праздника была выбрана не случайно — именно 19 июля 1996 года Украина впервые приняла участие в Олимпийских играх как независимое государство и самостоятельная команда.



В разработке проекта учреждения нового праздника участвовали олимпийский комитет во главе с Сергеем Бубкой, народный депутат Украины Жан Беленюк и Ассоциация спортивных журналистов Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", популярная фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась несколькими правилами ужина, благодаря которым ей удается поддерживать свое тело в форме. Так, тренер телепроекта “Зважені та щасливі“ рассказала, что ужинает не меньше, чем за 3 часа до сна. В основном, она выбирает блюда из зелени, овощей и обязательно — белка. Так, Боржемская может поужинать яйцами, сыром тофу, рыбой, лёгким мясом, бобовыми или грибами. В качестве заправки тренер советует использовать лимонный сок, растительное масло или горчицу. Фитнес-тренер настаивает, что порция не должна превышать 250 грамм. А вот кисломолочные продукты задерживают воду из-за чего тело оттекает, поэтому от них стоит отказаться, советует Боржемская.

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