"Собор станет мечетью": Эрдоган ответил на критику Евросоюза из-за смены статуса музея Айя-София

Президент Турции Реджеп Эрдоган отреагировал на критику Европейского Союза и ряда государств по превращению собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть, о чем ранее сообщалось. Позицию главы государства передает турецкое информагентство Anadolu.

По мнению Эрдогана, страны, которые не могут побороть исламофобию на своей территории, критикуют Турцию за использование своего суверенного права изменить статус собора Святой Софии.

"Турция приняла решение об изменении статуса Айя-Софии из музея в мечеть основываясь на желании и воле народа. Мнение других держав не может повлиять на наше решение", - резюмировал турецкий лидер.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган обозначил, что мировая пандемия коронавируса не помешает перспективам государства в развитии. Тогда он подчеркнул, что Турция сделала куда более значимые шаги для выхода из кризиса, чем большинство более развитых стран Европы и Запада.

"Мы обязаны в кратчайшие сроки устранить ущерб от пандемии и предпринять новые прорывные шаги в экономической сфере", - заявил Эрдоган.





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