Собор Святой Софии станет мечетью

В пятницу, 10 июля Реджеп Эрдоган подписал указ, согласно которому музей Айя-София в Стамбуле превращается в мечеть. Копию документа президент Турции опубликовал у себя в "твиттере".





10 июля Высший административный суд Турции принял решение, которое позволяет это легитимизировать. По мнению государственного совета Турции, собор находится на балансе Фонда имени Султана Хана, в документах которого он записан как мечеть. Поэтому "любое его использование в иных целях неправомерно с юридической точки зрения".

Как сообщают в правительстве, Айя-София и дальше будет открыта для туристов со всего мира. В то же время там будут проходить религиозные богослужения.

Ранее "Комментарии" сообщали, что президент Турции Реджеп Эрдоган верит в светлое будущее страны после коронавируса.

"Мы обязаны в кратчайшие сроки устранить ущерб от пандемии и предпринять новые прорывные шаги в экономической сфере", - заявил Эрдоган.

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