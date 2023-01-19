Сколько украинцев ассоциируют себя с ПЦУ и УПЦ (МП), – опрос

Украинцев, идентифицирующих себя с Православной церковью Украины, в десять раз больше, чем с УПЦ МП (41% против 4%). Предстоятелю ВТО митрополиту Епифанию доверяют (58% доверяют, 22% нет). Предстоятелю УПЦ МП Онуфрию не доверяют (77% не доверяют, 5% доверяют). Как информирует издание "Комментарии", об этом свидетельствуют данные социологического исследования Info Sapiens.

Церковь. Фото: из открытых источников

Социологи также поинтересовались у украинцев мнением – доверяют ли они предстоятелю РПЦ Кириллу. В общей сложности 84% высказались, что не доверяют.

Интересен также момент, когда социологи поинтересовались, принадлежат ли они к УПЦ МП, то меньше таких оказалось на востоке и юге. Да, всего 1% жителей восточной части Украины ассоциируют себя с УПЦ МП. Также всего 3% южан ассоциируют себя с УПЦ МП. Наиболее сильны позиции в УПЦ МП на севере страны. Там 6% еще доверяют УПЦ МП.

Однако ПЦУ имеет сильные позиции по всей стране, включая север. Кстати, на севере больше всего из опрошенных ассоциируют себя с ВТО – 51%. На западе – 40%. В центре 47%. На юге – 37%. На востоке – 25%.

Стоит отметить, что опрос проводился 12-15 января 2023 года.

Читайте на портале "Комментарии" — в Турции признались, что пока никакие попытки посадить за стол переговоров Украину и Россию не работают и о возобновлении диалога не может быть речи.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему на Западе начинают сожалеть, что Украина не в НАТО – может ли ситуация измениться и Североатлантический альянс позволит Киеву стать полноценным членом НАТО.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!