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Расследование обнаружило тысячи случаев сексуального насилия во французской католической церкви

Расследование во Франции раскрыло тысячи сексуальных преступлений, совершенных священниками

сегодня, 11:46
Автор:

Елена Бурдейная

Группа французский экспертов обнародовала расследование, в котором говорится о тысячах случаев церковного сексуального насилия над детьми, сообщает ВВС.

Расследование обнаружило тысячи случаев сексуального насилия во французской католической церкви

Собор Святого Павла, Ватикан - фото Википедии

Эксперты три года расследовали злоупотребления во французской церкви. Следствие начали в 2018 г., рассматривая документы, начиная с 1950 г.: архивы церкви, судов, полицейских. Оказалось, что среди 115 тыс. священнослужителей Франции есть более трех тысяч возможных преступников, говорит Жан-Марк Сове, французский госслужащий, задействованный в расследовании.

Над документами в 22 уголовных делах, которые уже переданы в прокуратуру, работали врачи, историки, социологи и церковники. В них фигурируют 6,5 тыс. пострадавших и свидетелей. Отчет, на котором основываются эти дела, содержит 2,5 тыс. страниц.

Расследование является продолжением ряда скандалов, которые сопровождают католическую церковь последнее десятилетие. Регулярно публикуется информация о длительном историческом насилии над детьми, женщинами и мужчинами, скрывавшееся высшим духовенством во всем мире. В связи с этим Папа Римский Франциск изменил законы Римско-Католической Церкви, которые, кстати, в последний раз перед этим дорабатывались 40 лет назад. В обновленных правилах четко прописано, какие действия являются преступными: сексуальное насилие, владение детской порнографией, сокрытие сексуальных злоупотреблений. Теперь священник потеряет свое положение, если применит силу, угрозы или будет злоупотреблять полномочиями для совершения сексуальных действий. Работники церкви, которые не являются священниками, также могут быть наказаны: их будут штрафовать, увольнять, выгонять из общины.

Портал "Комментарии" ранее ссобщал о подозрениях, которые объясняют причину развода Билла Гейтса его дружбой с миллионером, обвиняемым в педофилии и торговле людьми .




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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-58781265
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