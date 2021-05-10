Развод Билла Гейтса может быть связан с миллионером-педофилом – СМИ

Одной из наиболее обсуждаемых тем в обществе накануне стал развод миллиардера, основателя Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды.

Билл Гейтс - фото из открытых источников

Во влиятельных средствах массовой информации допустили, что разрыв отношений Гейтса, возможно, связан с его сотрудничеством с американским миллионером Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в педофилии. Об этом пишет "УНИАН" со ссылкой на The Wall Street Journal.

В издании отмечают, что контакты Гейтса с Эпштейном стали "одним из источников для беспокойства" Мелинды.





Со слов бывшего сотрудника благотворительного фонда, основанного Гейтсом, опасения его супруги продолжаются еще с 2013 года после первой встречи пары с миллионером, которого позднее обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.





Отмечается, что сама Мелинда Гейтс начала сотрудничать с адвокатами по поводу разрыва отношений с супругом с 2019 года. Тогда она назвала брак "безвозвратно разрушенным".

Напомним, накануне также стало известно, что Билл Гейтс и Мелинда Гейтс приступили к процессу распределения совместно нажитого имущества.

Журналисты отмечают, что по законам штата Вашингтон, где проживает пара, все имущество, которое было нажито во время супружеской жизни, равноценно принадлежит обоим партнерам. Однако бывшие супруги Гейтс решили разделить семейные доходы по-своему.

Ранее портал "Комментарии" писал, что американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, который недавно потряс мир новостью о своем разводе с женой, рассказал, какие научные достижения считает самыми величайшими в истории человечества.



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