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Что Билл Гейтс считает величайшим достижением человечества

Американский миллиардер Билл Гейтс отметил, какие, по его мнению, научные достижения являются самыми величайшими в истории

сегодня, 17:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, который недавно потряс мир новостью о своем разводе с женой, рассказал, какие научные достижения считает самыми величайшими в истории человечества.

Что Билл Гейтс считает величайшим достижением человечества

Билл Гейтс (Фото: Markus Schreiber / AP)

В интервью газете Handelsblatt, 65-летний миллиардер отметил, что самым большим прорывом, по его мнению, является разработка вакцин. С их помощью люди справляются со многими заболеваниями, в частности Билл Гейтс отметил создание вакцин от коронавирусной инфекции. По его словам, они дают человечеству надежду на то, что в этом году мы сможем победить пандемию и вернуться к нормальной жизни. 

Вторым по значимости величайшим открытием экс-глава Microsoft назвал изобретение микропроцессора — программно-управляемого устройства, предназначенного для обработки цифровой или аналоговой информации. Это изобретение сделало возможным персональный компьютер и запустило революцию в сфере информатики. 

На третье место Билл Гейтс поставил Зеленую революцию — переворот в сельском хозяйстве, произошедший в 1940-1970-х годах, который привел к увеличению мировой сельскохозяйственной продукции. Миллиардер отметил и "отца Зеленой революции" агронома Нормана Борлоуга, который вывел новые высокоурожайные сорта пшеницы, позволившие решить проблему самообеспечения Мексики зерном.

Напомним, что американский предприниматель Билл Гейтс назвал главную ошибку правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее издание "Комментарии" сообщает, что один из богатейших людей на планете Билл Гейтс сделал громкое заявление о будущем мира. Он отметил, что после окончания пандемии человечество столкнется с новыми глобальными угрозами.


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Источник: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/innovationweek/bill-gates-im-interview-mrna-ist-nicht-die-einzige-plattform-die-waehrend-der-pandemie-quantenspruenge-vollzogen-hat/27165560.html
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