Радоница 2022: что можно и нельзя делать в поминальные дни

Радоница, которую официально в 2022 году отмечают 3 мая, является особым поминальным днем и церковным праздником. В этот день принято поминать усопших, приносить им на кладбище угощения, чтобы они отпраздновали Пасху. Но есть ряд определенных запретов, которых стоит придерживаться.

Радоница 2022 (фото из открытых источников)

Утром 3 мая желательно сходить в церковь и поставить свечи за упокой родных и знакомых, а потом отправляться на кладбище. Принято брать с собой конфеты, маленькие пасочки, крашанки, цветы. Считается, что в поминальные дни души усопших спускаются на землю, чтобы отпраздновать Пасху и побыть с близкими.

Что нельзя делать 3 мая?

- в этот день нельзя убирать могилки или красить ограду, это нужно было сделать заранее;

- нельзя ругать усопших и вспоминать старые обиды;

- нельзя ругаться и ссориться, чтобы не расстраивать души своих близких;

- не принято горевать и грустить, нужно думать об усопших со светлой радостью, потому что мы вспоминаем воскрешение Христа и радуемся тому, что жизнь победила смерть;

- нельзя работать в огороде, считается, что растения, посаженные в эти дни будут плохо расти;

- нельзя венчаться.

Приметы на Радоницу

- Если в этот день пойдет дождь, значит год будет счастливым;

- Если на Радоницу припадает Новолуние — ждите хорошего урожая;

Напомним, что в мае 2022 года православные отмечают несколько важных дат, которые имеют свои традиции и запреты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что из-за военных действий, которые развернула на нашей территории Российская Федерация, в Украине отменены дополнительные выходные в мае.

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