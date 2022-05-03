Радоница 2022: что можно и нельзя делать в поминальные дни

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Светлана Шкурупий
Радоница,
которую официально в 2022 году отмечают 3 мая, является особым поминальным днем
и церковным праздником. В этот день принято поминать усопших, приносить им на
кладбище угощения, чтобы они отпраздновали Пасху. Но есть ряд определенных запретов,
которых стоит придерживаться.
Радоница 2022 (фото из открытых источников)
Утром
3 мая желательно сходить в церковь и поставить свечи за упокой родных и знакомых,
а потом отправляться на кладбище. Принято брать с собой конфеты, маленькие
пасочки, крашанки, цветы. Считается, что в поминальные дни души усопших
спускаются на землю, чтобы отпраздновать Пасху и побыть с близкими.
Что
нельзя делать 3 мая?
-
в этот день нельзя убирать могилки или красить ограду, это нужно было сделать
заранее;
-
нельзя ругать усопших и вспоминать старые обиды;
-
нельзя ругаться и ссориться, чтобы не расстраивать души своих близких;
-
не принято горевать и грустить, нужно думать об усопших со светлой радостью, потому
что мы вспоминаем воскрешение Христа и радуемся тому, что жизнь победила смерть;
-
нельзя работать в огороде, считается, что растения, посаженные в эти дни будут
плохо расти;
-
нельзя венчаться.
Приметы
на Радоницу
-
Если в этот день пойдет дождь, значит год будет счастливым;
-
Если на Радоницу припадает Новолуние — ждите хорошего урожая;
Напомним,
что в мае 2022 года православные отмечают несколько важных дат, которые имеют
свои традиции и запреты.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что из-за военных действий, которые
развернула на нашей территории Российская Федерация, в Украине отменены дополнительные выходные в мае.
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