Какие церковные праздники в мае будут отмечать украинцы

В последний месяц весны больших религиозных праздников нет, но православные отмечают ряд важных дат. Каких именно?

Церковные праздники мая 2022 (фото из открытых источников)

Одним из самых основных событий является Радоница — день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших. В этот день можно и нужно помолиться за своих умерших близких в храме. Отмечается Радоница в разные дни, в зависимости от региона. Но церковная дата всегда — вторник после Пасхи. В этом году — это 3 мая.



6 мая по православному календарю отмечается день почитаемого святого Георгия Победоносца, святого Георгия Победоносца. Он считается покровителем воинов и защитников отечества.

На второе воскресенье после Пасхи, 8 мая, приходится День жен-мироносиц или Неделя святых жен мироносиц. В этот день Православная церковь вспоминает святых жен — свидетельниц страданий, смерти и Воскресения Иисуса Христа. Женам-мироносицам первым явился воскресший Иисус. От них произошло пасхальное приветствие "Христос воскресе!".

14 мая Святая Православная Церковь торжественно отмечает день памяти священномученика Макария, митрополита Киевского и всея Руси.

Другие важные даты:

- 15 мая — Неделя о расслабленном;

- 16 мая — день памяти преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского; Киево-Печерской иконы Божией Матери; Путивльской иконы Божией Матери;

- 18 мая — Преполовение Пятидесятницы;

- 20 мая — Вспоминание на небе появления Христа Господнего в Ерусалиме;

- 21 мая — День Иоанна Богослова;

- 22 мая — День Святого Николая (Летний Николай); Неделя о самарянке; Святителя Николая;

- 23 мая — Апостола Симона Зилота; Киево-Братской иконы Божией Матери;

- 24 мая — День Святых Кирилла и Мефодия;

- 29 мая — Неделя о слепом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, будут ли в Украине дополнительные выходные на майские праздники.

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