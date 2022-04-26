Какие церковные праздники в мае будут отмечать украинцы

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Светлана Шкурупий
В последний месяц
весны больших религиозных праздников нет, но православные отмечают ряд важных
дат. Каких именно?
Церковные праздники мая 2022 (фото из открытых источников)
Одним
из самых основных событий является Радоница — день первого после Пасхи общецерковного
поминовения усопших. В этот день можно и нужно помолиться за своих умерших
близких в храме. Отмечается Радоница в разные дни, в зависимости от региона. Но
церковная дата всегда — вторник после Пасхи. В этом году — это 3 мая.
6
мая по православному календарю отмечается день почитаемого святого Георгия
Победоносца, святого Георгия Победоносца. Он считается покровителем воинов и
защитников отечества.
На
второе воскресенье после Пасхи, 8 мая, приходится День
жен-мироносиц или Неделя святых жен мироносиц. В этот день Православная церковь вспоминает святых жен
— свидетельниц страданий, смерти и Воскресения Иисуса Христа. Женам-мироносицам
первым явился воскресший Иисус. От них произошло пасхальное приветствие "Христос
воскресе!".
14
мая Святая Православная Церковь торжественно отмечает день памяти
священномученика Макария, митрополита Киевского и всея Руси.
Другие
важные даты:
- 15
мая — Неделя о расслабленном;
-
16 мая — день памяти преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского;
Киево-Печерской иконы Божией Матери; Путивльской иконы Божией Матери;
-
18 мая — Преполовение Пятидесятницы;
-
20 мая — Вспоминание на небе появления Христа Господнего в Ерусалиме;
-
21 мая — День Иоанна Богослова;
-
22 мая — День Святого Николая (Летний Николай); Неделя о самарянке; Святителя
Николая;
-
23 мая — Апостола Симона Зилота; Киево-Братской иконы Божией Матери;
-
24 мая — День Святых Кирилла и Мефодия;
-
29 мая — Неделя о слепом.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, будут ли в Украине дополнительные выходные на майские праздники.
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