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Прощеное воскресенье: что обязательно нужно сделать 2 марта

Почему важно просить прощения на Прощеное воскресенье

сегодня, 13:18
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Кречмаровская Наталия

В воскресенье, 2 марта, завершается Масленица — неделя перед Великим постом. Воскресенье называют Прощеным, потому что именно в этот день важно очистить свою душу от грехов и попросить прощения у всех, кого оскорбили. Прощеное воскресенье – день примирения и начала новой жизни. Важно не только извиниться за свои вины, а отпустить все обиды. Считается, что Великий пост теряет свой высокий смысл, если только воздерживаться от еды, без обоюдного прощения.

Прощеное воскресенье: что обязательно нужно сделать 2 марта

Иллюстративное фото

В этот день также завершаются праздничные угощения перед началом строгого поста.

Как правильно просить прощения и прощать

Отмечается, что просто слова "прости" недостаточно — стоит говорить "Прости меня!". Если прощения у вас просят, то отвечать нужно "Бог простит и я прощаю!" .

Также важно просить прощения от сердца, а не просто следовать традициям. Также искренне нужно и прощать, не упоминая больше оскорблений.

В Прощеное воскресенье также запрещено:

  • Пить алкоголь и есть мясные блюда.

  • Заниматься рукоделием, убирать, заниматься тяжелым физическим трудом, стирать.

  • Ругаться, злословить, завидовать, подвергаться негативным мыслям, материться и ругать детей.

  • Отказывать в просьбе о прощении.

Напомним, что на Масленицу, как писал портал "Комментарии", заведено печь блины, однако это блюдо не было традиционно украинским. Традиционным украинским блюдом на Масленицу были вареники. Блинчики внедрили уже в советское время.

Также напомним, что Масленица началась 24 февраля и продолжается до 2 марта включительно. На этой неделе есть определенные ограничения – главное из них – запрет на употребление мясных блюд. При этом не стоит отказывать себе от употребления лакомства и блинов, ведь они считаются главным символом этого праздника. В народе верят, что блин, который вы съедите в эту неделю первой, может укрепить ваше здоровье на целый год.




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