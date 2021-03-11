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Главная Новости Общество религия Прощеное воскресенье 2021: что нужно сделать до 14 марта
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Прощеное воскресенье 2021: что нужно сделать до 14 марта

14 марта — самый важный день подготовки к Великому посту

сегодня, 14:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Прощеное воскресенье в 2021 году выпадает на 14 марта — это последний день Масленицы, и соответственно, последний день перед началом Великого поста. Издавна в этот день было принято просить друг у друга прощенья. Но к этому дню нужно готовиться заранее, что важно успеть сделать?

Прощеное воскресенье 2021: что нужно сделать до 14 марта

Прощеное воскресенье 2021 (фото из открытых источников)

Вспомнить о своих грехах

До Прощеного воскресенья вспомните о неправильных поступках, обидах и прегрешениях, которые вы нанесли близким людям или друзьям. А еще лучше запишите все это на листике, чтобы 14 марта не просто сказать "прости меня", а попросить прощения за что-то конкретное, за то, что не дает вам покоя.  

Вспомните про обиды других людей

Многие считают, что суть Прощеного воскресенья состоит в том, чтобы попросить прощения, но важнее не просить, а даровать его. Вспомните людей, которые обижали или оскорбляли вас. Запишите, что когда-то плохого сделали вам конкретные люди и постарайтесь в это день даровать им прощение. Но не говорите человеку о том, что он попал в ваш "черный" список. Просто отпустите в душе свою обиду на него. Помните, что Божьего прощения достойны лишь те, кто умеет прощать близких.

Посетить храм 

В субботу и в воскресенье в храме будут проводиться службы, желательно в эти дни посетить церковь. Если такой возможности нет, тогда помолитесь о прощении грехов перед иконами у себя дома.

Проникнуться любовью к близким

Перед Прощенным воскресеньем постарайтесь ни с кем не ссориться, наоборот, в эти дни лучше проникнуться любовью к своему ближнему, к Богу, к миру и сконцентрироваться на хороших и положительных мыслях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие православные праздники будут отмечать украинцы в марте.


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Источник: https://dailyhoro.ru/article/5-veschej-kotoryie-obyazatelno-nuzhno-sdelat-do-proschenogo-voskresenya-14-marta/
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