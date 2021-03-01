Какие православные праздники будут отмечать украинцы в марте: список

В марте православных украинцев ждет 11 важных дат. Об этом информирует на своей странице в Facebook Православная Церковь Украины (ПЦУ).

Фото из открытых источников

Сообщается, что для христиан первый месяц весны открывает важный этап в духовной жизни. Так, 15 марта начинается Святая Четыредесятница — Великий пост, который готовит верующих к светлому празднику Воскресения Христова.

Отмечается, что 6-го и 27-го марта пройдут поминальные субботы.

"А неделю перед Великим постом мы называем сыропустной или масляной, она начнется 8 марта и завершится Прощеным воскресеньем: в наших храмах в этот день будет совершена особая вечерня с чином прощения, когда духовенство и верующие взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в четыредесятницу с чистой душой, примирившись со всеми ближними", — говорится в сообщении ПЦУ.

Кроме того, в марте чтят память святого благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, вспоминают 40 мучеников из Севастийского озера, отмечают Торжество Православия и Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.

Перечень православных дат на март 2021 года:

2 марта — День Великомученика Федора Тирона

5 марта — День Благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого

6 марта — Поминовение усопших

9 марта — Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи

14 марта — Воскресенье сыропустное, прощеное. Заговенье на Великий пост

15 марта — Начало Великого поста

21 марта — Первое воскресенье Великого поста

22 марта — День 40 мучеников, что в Севастийском озере мучались

27 марта — Поминовение усопших

28 марта — День Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских

30 марта — День святого Алексия, человека Божия

Ранее сообщалось, которой будет погода в марте. Так, появился месячный прогноз Укргидрометцентра.

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