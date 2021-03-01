Какие православные праздники будут отмечать украинцы в марте: список

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Таисия Ерохина
В марте православных украинцев ждет 11 важных дат. Об этом информирует на своей странице в Facebook Православная Церковь Украины (ПЦУ).
Фото из открытых источников
Сообщается, что для христиан первый месяц весны открывает важный этап в духовной жизни. Так, 15 марта начинается Святая Четыредесятница — Великий пост, который готовит верующих к светлому празднику Воскресения Христова.
Отмечается, что 6-го и 27-го марта пройдут поминальные субботы.
Кроме того, в марте чтят память святого благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, вспоминают 40 мучеников из Севастийского озера, отмечают Торжество Православия и Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.
Перечень православных дат на март 2021 года:
2 марта — День Великомученика Федора Тирона
5 марта — День Благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого
6 марта — Поминовение усопших
9 марта — Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи
14 марта — Воскресенье сыропустное, прощеное. Заговенье на Великий пост
15 марта — Начало Великого поста
21 марта — Первое воскресенье Великого поста
22 марта — День 40 мучеников, что в Севастийском озере мучались
27 марта — Поминовение усопших
28 марта — День Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских
30 марта — День святого Алексия, человека Божия
Ранее сообщалось, которой будет погода в марте. Так, появился месячный прогноз Укргидрометцентра.
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