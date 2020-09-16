Патриарх снова с нами: 91-летний Филарет смог побороть COVID-19

Почетный патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет смог преодолеть заболевание коронавирусом, после того, как прошел лечение в столичной клинике. Об этом сообщается на сайте Синода.

Отметим, что впервые о заболевании Филарета стало известно 4 сентября.

"Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, который свидетельствует о том, что коронавирус преодолен. Его Святейшество чувствует себя хорошо, выписан из больницы и находится в своей резиденции в Киевской Патриархии", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что архиерей выразил искреннюю благодарность за труд врачей, которые днем и ночью рискуют собственными жизнями, оказывая помощь персонально ему и другим людям с опасным диагнозом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что патриарх Филарет назвал причиной возникновения коронавируса COVID-19 популяризацию однополых браков, а также призывал людей причащаться к Таинству Господню без соблюдения мер по карантину.

"Сейчас идет дискуссия, можно ли причащаться из одной ложки. Я задаю вопрос: "Вы верите, что это кровь и тело Иисуса Христа? Если вы не верите, то не причащайтесь. А если верите, то разве от Христа можно получить эти вирусы?", - заключил священник.



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