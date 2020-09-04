Патриарх Филарет заразился коронавирусом: что известно о его состоянии

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает страница в Twitter "Украинской православной церкви Киевского патриархата".



Известно, что коронавирус у патриарха Филарета выявили во время планового тестирования и сейчас он получает лечение в больнице. В пресс-службе патриарха сообщили, что его состояние удовлетворительное.

Отметим, патриарху Филарету сейчас 91 год.

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня, 4 сентября, медики отчитались о новом рекорде. За сутки COVID-19 обнаружили у 2723 человек. И это самый высокий показатель за один день с начала пандемии. В агрессивное наступление коронавирус, похоже, пошел в Харьковской области. Второй день подряд здесь фиксируют самый высокий прирост новых больных. Сегодня таких уже 371 человек. Немного ниже этот показатель в Киеве. Хотя новых инфицированных здесь также более трехсот, а именно – 319.

Вместе с тем постепенно идет вверх и число тех, кто смог коронавирус победить. За сутки их стало больше на 937 человек. А общее количество уже достигает 60 613 человек.

Умер от осложнений коронавируса уже 2761 украинец. Жизни 51 из них Covid-19 унес за минувшие сутки.

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