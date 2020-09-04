Новая вспышка: коронавирус в Украине установил еще один рекорд

Вспышка коронавируса ударила по Украине с новой силой. Сегодня, 4 сентября, медики отчитались о новом рекорде. За сутки Covid-19 обнаружили сразу у 2 тысяч 723 человек, говорится на сайте СНБО. И это самый высокий показатель за один день с начала пандемии.

В агрессивное наступление коронавирус, похоже, пошел в Харьковской области. Второй день подряд здесь фиксируют самый высокий прирост новых больных. Сегодня таких уже 371 человек. Немного ниже этот показатель в Киеве. Хотя новых инфицированных здесь также более трехсот, а именно - 319.

Коронавирус в Украине. Фото: Максим Шеметов/Reuters

Более чем на двести пациентов с Covid-19 стало больше за сутки в Одесской и Тернопольской областях.

Всего с начала вспышки коронавирус в Украине подхватил 130 951 человек. По регионам они распределены так:

Львовская область - 15312 случаев (+196);



г. Киев - 14477 случаев (+319);

Черновицкая область - 10786 случаев (+162);

Харьковская область - 10312 случаев (+371);



Ивано-Франковская область - 9845 случаев (+160);

Ровенская область - 9535 случаев (+59);

Одесская область - 8038 случаев (+225);



Закарпатская область - 7888 случаев (+100);

Тернопольская область - 6841 случай (+204);

Киевская область - 6017 случаев (+86);



Волынская область - 5723 случая (+61);

Винницкая область - 4269 случаев (+75);

Житомирская область - 3550 случаев (+79);

Хмельницкая область - 2848 случаев (+108);



Днепропетровская область - 2570 случаев (+52);

Черниговская область - 2150 случаев (+100);

Запорожская область - 1768 случаев (+60);



Черкасская область - 1756 случаев (+86);

Сумская область - 1680 случаев (+51);



Донецкая область - 1576 случаев (+27);

Николаевская область - 1446 случаев (+74);

Полтавская область - 886 случаев (+31);



Кировоградская область - 841 случай (+8);

Херсонская область - 444 случая (+9);

Луганская область - 393 случая (+20);

Вместе с тем постепенно идет вверх и число тех, кто смог коронавирус победить. За сутки их стало больше на 937 человек. А общее количество уже достигает 60 613 человек.

Умер от осложнений коронавируса уже 2761 украинец. Жизни 51 из них Covid-19 унес за минувшие сутки.

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