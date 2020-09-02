Коронавирусный рекорд: какой регион оказался в эпицентре вспышки

Очередной рекорд заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Украине. За сутки число инфицированных выросло почти на две с половиной тысячи человек. Абсолютным же лидером по темпам распространения Covid-19 второй день подряд стал Киев. Об этом говорится на сайте СНБО.

Вспышка коронавируса в Киеве становится все более очевидной. Всего за день в столице обнаружили 332 новых больных. Столь высокого показателя в городе не было еще ни разу с начала пандемии. Да и для Украины в целом этот тоже абсолютный рекорд.

Коронавирус в Украине. Фото: depositphotos.com

Еще один рекорд установили по общему количеству новых пациентов за сутки. Число инфицированных выросло на 2495 человек. Это больше чем в любой другой день с начала вспышки в Украине.

Больше всего новых больных появилось, кроме Киева, в Харьковской, Львовской, Одесской и Тернопольской областях. В регионах ситуация выглядит следующим образом:

Львовская область - 14907 случаев (+204);



г. Киев - 13878 случаев (+332);

Черновицкая область - 10487 случаев (+67);

Харьковская область - 9640 случаев (+302);



Ивано-Франковская область - 9522 случая (+174);

Ровенская область - 9396 случаев (+127);

Закарпатская область - 7697 случаев (+97);

Одесская область - 7697 случаев (+203);

Тернопольская область - 6395 случаев (+201);

Киевская область - 5842 случая (+87);



Волынская область - 5589 случаев (+66);

Винницкая область - 4109 случаев (+65);

Житомирская область - 3442 случая (+60);

Хмельницкая область - 2630 случаев (+111);



Днепропетровская область - 2454 случая (+56);

Черниговская область - 1990 случаев (+49);

Запорожская область - 1657 случаев (+30);



Черкасская область - 1642 случая (+48);

Сумская область - 1571 случай (+39);



Донецкая область - 1505 случаев (+57);

Николаевская область - 1320 случаев (+36);

Полтавская область - 832 случая (+24);



Кировоградская область - 826 случаев (+10);

Херсонская область - 424 случая (+24);

Луганская область - 346 случаев (+26);

Всего за полгода коронавирус в Украине подхватили 125 798 человек. Из них 58 817 человек уже вылечились. За сутки их число увеличилось еще на 1015 человек.

В то же время, коронавирус унес жизни еще 51 украинца, а общее количество жертв Covid-19 теперь достигает 2656 человек.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине коронавирус подхватил мэр одного из областных центров.

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