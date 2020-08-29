Очередной антирекорд: в Украине подтвердился 2481 новый случай заражения

Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 116 978 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердился еще 2481 случай заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.



По состоянию на 9:00 29 августа в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 2492 человека. В то же время 56 138 человек выздоровели.

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня также поступили 2808 сообщений о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 177 431. Всего проведено 1 516 712 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 1055 человек.

Случаи заражение коронавирусом:

- Винницкая область – 3872 случая;

- Волынская область – 5370 случаев;

- Днепропетровская область – 2236 случаев;

- Донецкая область – 1369 случаев;

- Житомирская область – 3155 случаев;

- Закарпатская область – 7385 случаев;

- Запорожская область – 1520 случаев;

- Ивано-Франковская область – 8843 случая;

- Кировоградская область – 795 случаев;

- г. Киев – 12 984 случая;

- Киевская область – 5489 случаев;

- Львовская область – 14 168 случаев;

- Луганская область – 295 случаев;

- Николаевская область – 1118 случаев;

- Одесская область – 6921 случай;

- Полтавская область – 738 случаев;

- Ровненская область – 9019 случаев;

- Сумская область – 1398 случаев;

- Тернопольская область – 5705 случаев;

- Харьковская область – 8691 случай;

- Херсонская область – 386 случаев;

- Хмельницкая область – 2297 случаев;

- Черновицкая область – 9997 случаев;

- Черкасская область – 1482 случая;

- Черниговская область – 1745 случаев.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.

Ранее "Комментарии" писали, что учебный год в украинских школах начнется с урока, посвященного безопасной учебе условиях адаптивного карантина и распространения коронавируса.

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