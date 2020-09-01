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Мэр областного центра заразился коронавирусом

Мэр Тернополя Сергей Надал отправился на двухнедельную самоизоляцию в связи с коронавирусом

сегодня, 11:57
Автор:

Владимир Лавский

Мэр Тернополя Сергей Надал ближайшие две недели проведет на самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает телеграм-канал "Коронавирус в регионах". 

По данным источника, Надал все это время будет работать дистанционно. Никаких симптомов болезни у него не выявлено, чувствует мэр Тернополя себя хорошо.

Мэр областного центра заразился коронавирусом

 

Ранее "Комментарии" сообщали о резком росте заболевших на коронавирус в Украине. За последние сутки 2088 человек пополнили список заразившихся. В лидерах по темпам распространения инфекции в этот раз оказалась Харьковская область. Об этом говорится на сайте СНБО. 

На выходных наступление коронавируса на Харьковщину не было столь стремительным. Например, вчера врачи отчитались о 187 новых случаях за сутки. Сегодня же эта цифра почти на сотню больше. За день медики подтвердили COVID-19 у 262 жителей области. Сегодня, 1 сентября, это самый высокий показатель в Украине. Более двухсот новых случаев коронавируса за сутки также обнаружили в Одесской области. Всего их 211.

А вот меньше всего новых пациентов с COVID-19 появилось в Кировоградской области. Там их всего два. Общее число инфицированных по Украине теперь достигает 123 303 человек.



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