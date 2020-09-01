Резкий скачек: в Украине новый лидер по темпам распространения коронавируса

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Виолетта Комаровская
Еще 2088 украинцев подцепили коронавирус. Все они получили положительные тесты на COVID-19 из лабораторий вчера. В лидерах по темпам распространения инфекции в этот раз оказалась Харьковская область. Об этом говорится на сайте СНБО.
На выходных наступление коронавируса на Харьковщину не было столь стремительным. Например, вчера врачи отчитались о 187 новых случаях за сутки. Сегодня же эта цифра почти на сотню больше. За день медики подтвердили COVID-19 у 262 жителей области. Сегодня, 1 сентября, это самый высокий показатель в Украине.
Коронавирус в Украине. Фото: Delo.ua
Более двухсот новых случаев коронавируса за сутки также обнаружили в Одесской области. Всего их 211.
А вот меньше всего новых пациентов с COVID-19 появилось в Кировоградской области. Там их всего два.
Общее число инфицированных по Украине теперь достигает 123 303 человек. По регионам они распределены так:
Львовская область - 14703 случая (+193);
г. Киев - 13546 случаев (+176);
Черновицкая область - 10420 случаев (+117);
Ивано-Франковская область - 9348 случаев (+169);
Харьковская область - 9338 случаев (+262);
Ровенская область - 9269 случаев (+87);
Закарпатская область - 7600 случаев (+84);
Одесская область - 7494 случая (+211);
Тернопольская область - 6194 случая (+180);
Киевская область - 5755 случаев (+86);
Волынская область - 5523 случая (+52);
Винницкая область - 4044 случая (+51);
Житомирская область - 3382 случая (+80);
Хмельницкая область - 2519 случаев (+38);
Днепропетровская область - 2398 случаев (+49);
Черниговская область - 1941 случай (+47);
Запорожская область - 1627 случаев (+31);
Черкасская область - 1594 случая (+21);
Сумская область - 1532 случая (+62);
Донецкая область - 1448 случаев (+30);
Николаевская область - 1284 случая (+32);
Кировоградская область - 816 случаев (+2);
Полтавская область - 808 случаев (+19);
Херсонская область - 400 случаев (+4);
Луганская область - 320 случаев (+5);
За сутки число тех, кто победил коронавирус, выросло еще на 688 человек. Теперь оно достигает 57 802 человек.
Умерли от осложнений COVID-19 уже 2605 украинцев, 48 из них - за минувшие сутки.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какая страна Евросоюза решила на месяц снять все карантинные ограничения для украинцев.
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