Резкий скачек: в Украине новый лидер по темпам распространения коронавируса

Еще 2088 украинцев подцепили коронавирус. Все они получили положительные тесты на COVID-19 из лабораторий вчера. В лидерах по темпам распространения инфекции в этот раз оказалась Харьковская область. Об этом говорится на сайте СНБО.

На выходных наступление коронавируса на Харьковщину не было столь стремительным. Например, вчера врачи отчитались о 187 новых случаях за сутки. Сегодня же эта цифра почти на сотню больше. За день медики подтвердили COVID-19 у 262 жителей области. Сегодня, 1 сентября, это самый высокий показатель в Украине.

Коронавирус в Украине. Фото: Delo.ua

Более двухсот новых случаев коронавируса за сутки также обнаружили в Одесской области. Всего их 211.

А вот меньше всего новых пациентов с COVID-19 появилось в Кировоградской области. Там их всего два.

Общее число инфицированных по Украине теперь достигает 123 303 человек. По регионам они распределены так:

Львовская область - 14703 случая (+193);



г. Киев - 13546 случаев (+176);

Черновицкая область - 10420 случаев (+117);

Ивано-Франковская область - 9348 случаев (+169);

Харьковская область - 9338 случаев (+262);



Ровенская область - 9269 случаев (+87);

Закарпатская область - 7600 случаев (+84);

Одесская область - 7494 случая (+211);

Тернопольская область - 6194 случая (+180);

Киевская область - 5755 случаев (+86);



Волынская область - 5523 случая (+52);

Винницкая область - 4044 случая (+51);

Житомирская область - 3382 случая (+80);

Хмельницкая область - 2519 случаев (+38);



Днепропетровская область - 2398 случаев (+49);

Черниговская область - 1941 случай (+47);

Запорожская область - 1627 случаев (+31);



Черкасская область - 1594 случая (+21);

Сумская область - 1532 случая (+62);



Донецкая область - 1448 случаев (+30);

Николаевская область - 1284 случая (+32);



Кировоградская область - 816 случаев (+2);

Полтавская область - 808 случаев (+19);

Херсонская область - 400 случаев (+4);

Луганская область - 320 случаев (+5);

За сутки число тех, кто победил коронавирус, выросло еще на 688 человек. Теперь оно достигает 57 802 человек.

Умерли от осложнений COVID-19 уже 2605 украинцев, 48 из них - за минувшие сутки.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какая страна Евросоюза решила на месяц снять все карантинные ограничения для украинцев.

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