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Главная Новости Общество события Резкий скачек: в Украине новый лидер по темпам распространения коронавируса
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Резкий скачек: в Украине новый лидер по темпам распространения коронавируса

Общее число инфицированных в Украине за сутки выросло до 123 303 человек

сегодня, 09:19
Автор:

Виолетта Комаровская

Еще 2088 украинцев подцепили коронавирус. Все они получили положительные тесты на COVID-19 из лабораторий вчера. В лидерах по темпам распространения инфекции в этот раз оказалась Харьковская область. Об этом говорится на сайте СНБО. 

На выходных наступление коронавируса на Харьковщину не было столь стремительным. Например, вчера врачи отчитались о 187 новых случаях за сутки. Сегодня же эта цифра почти на сотню больше. За день медики подтвердили COVID-19 у 262 жителей области. Сегодня, 1 сентября, это самый высокий показатель в Украине. 

Резкий скачек: в Украине новый лидер по темпам распространения коронавируса

Коронавирус в Украине. Фото: Delo.ua

Более двухсот новых случаев коронавируса за сутки также обнаружили в Одесской области. Всего их 211.

А вот меньше всего новых пациентов с COVID-19 появилось в Кировоградской области. Там их всего два. 

Общее число инфицированных по Украине теперь достигает 123 303 человек. По регионам они распределены так: 

Львовская область - 14703 случая (+193); 

г. Киев - 13546 случаев (+176)

Черновицкая область - 10420 случаев (+117)

Ивано-Франковская область - 9348 случаев (+169);

Харьковская область - 9338 случаев (+262)

Ровенская область - 9269 случаев (+87);

Закарпатская область - 7600 случаев (+84);

Одесская область - 7494 случая (+211);

Тернопольская область - 6194 случая (+180);

Киевская область - 5755 случаев (+86);

Волынская область - 5523 случая (+52)

Винницкая область - 4044 случая (+51)

Житомирская область - 3382 случая (+80);

Хмельницкая область - 2519 случаев (+38);

Днепропетровская область - 2398 случаев (+49);

Черниговская область - 1941 случай (+47);

Запорожская область - 1627 случаев (+31);

Черкасская область - 1594 случая (+21);

Сумская область - 1532 случая (+62);

Донецкая область - 1448 случаев (+30);

Николаевская область - 1284 случая (+32);

Кировоградская область - 816 случаев (+2);

Полтавская область - 808 случаев (+19)

Херсонская область - 400 случаев (+4);

Луганская область - 320 случаев (+5)

За сутки число тех, кто победил коронавирус, выросло еще на 688 человек. Теперь оно достигает 57 802 человек.

Умерли от осложнений COVID-19 уже 2605 украинцев, 48 из них - за минувшие сутки. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какая страна Евросоюза решила на месяц снять все карантинные ограничения для украинцев. 


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