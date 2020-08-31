Коронавирус в Украине: кто стал лидером по темпам распространения инфекции

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Виолетта Комаровская
Киев вернул себе лидерские позиции по темпам распространения коронавируса. За сутки в украинской столице обнаружили еще 277 случаев COVID-19 и это больше, чем в любом другом регионе. Об этом говорится на сайте СНБО.
Всего за вчера число инфицированных в Украине выросло на 2141 человека. Лишь в Киеве было более двухсот новых больных. Среди областей, где количество новых пациентов выше сотни, оказались в этот раз Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Черниговская, Харьковская, Одесская и Тернопольская.
Коронавирус в Украине. Фото: hromadske.radio
Меньше всего больных за вчера обнаружили в Донецкой области. Там коронавирус COVID-19 подтвердили лишь у 2 человек.
В регионах сейчас ситуация выглядит следующим образом:
Львовская область - 14510 случаев (+154);
г. Киев - 13370 случаев (+277);
Черновицкая область - 10303 случая (+158);
Ровенская область - 9182 случая (+84);
Ивано-Франковская область - 9179 случаев (+165);
Харьковская область - 9076 случаев (+187);
Закарпатская область - 7516 случаев (+60);
Одесская область - 7283 случая (+189);
Тернопольская область - 6014 случаев (+149);
Киевская область - 5669 случаев (+89);
Волынская область - 5471 случай (+54);
Винницкая область - 3993 случая (+45);
Житомирская область - 3302 случая (+89);
Хмельницкая область - 2481 случай (+79);
Днепропетровская область - 2349 случаев (+43);
Черниговская область - 1894 случая (+117);
Запорожская область - 1596 случаев (+38);
Черкасская область - 1573 случая (+35);
Сумская область - 1470 случаев (+14);
Донецкая область - 1418 случаев (+2);
Николаевская область - 1252 случая (+83);
Кировоградская область - 814 случаев (+4);
Полтавская область - 789 случаев (+19);
Херсонская область - 396 случаев (+4);
Луганская область - 315 случаев (+3);
Количество тех, кто смог победить коронавирус, за сутки выросло лишь на 380 человек. Их общее число достигло 57 114 человек.
Умерли от осложнений COVID-19 еще 30 пациентов. Теперь общее число смертей от коронавируса в Украине составляет 2557 человек.
Общее количество инфицированных коронавирусом с начала вспышки в Украине достигло 121 215 человек.
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