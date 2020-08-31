Коронавирус в Украине: кто стал лидером по темпам распространения инфекции

Киев вернул себе лидерские позиции по темпам распространения коронавируса. За сутки в украинской столице обнаружили еще 277 случаев COVID-19 и это больше, чем в любом другом регионе. Об этом говорится на сайте СНБО.

Всего за вчера число инфицированных в Украине выросло на 2141 человека. Лишь в Киеве было более двухсот новых больных. Среди областей, где количество новых пациентов выше сотни, оказались в этот раз Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Черниговская, Харьковская, Одесская и Тернопольская.

Коронавирус в Украине. Фото: hromadske.radio

Меньше всего больных за вчера обнаружили в Донецкой области. Там коронавирус COVID-19 подтвердили лишь у 2 человек.

В регионах сейчас ситуация выглядит следующим образом:

Львовская область - 14510 случаев (+154);



г. Киев - 13370 случаев (+277);

Черновицкая область - 10303 случая (+158);



Ровенская область - 9182 случая (+84);

Ивано-Франковская область - 9179 случаев (+165);

Харьковская область - 9076 случаев (+187);

Закарпатская область - 7516 случаев (+60);

Одесская область - 7283 случая (+189);

Тернопольская область - 6014 случаев (+149);

Киевская область - 5669 случаев (+89);



Волынская область - 5471 случай (+54);

Винницкая область - 3993 случая (+45);

Житомирская область - 3302 случая (+89);

Хмельницкая область - 2481 случай (+79);



Днепропетровская область - 2349 случаев (+43);

Черниговская область - 1894 случая (+117);

Запорожская область - 1596 случаев (+38);



Черкасская область - 1573 случая (+35);

Сумская область - 1470 случаев (+14);



Донецкая область - 1418 случаев (+2);

Николаевская область - 1252 случая (+83);



Кировоградская область - 814 случаев (+4);

Полтавская область - 789 случаев (+19);

Херсонская область - 396 случаев (+4);

Луганская область - 315 случаев (+3);

Количество тех, кто смог победить коронавирус, за сутки выросло лишь на 380 человек. Их общее число достигло 57 114 человек.

Умерли от осложнений COVID-19 еще 30 пациентов. Теперь общее число смертей от коронавируса в Украине составляет 2557 человек.

Общее количество инфицированных коронавирусом с начала вспышки в Украине достигло 121 215 человек.

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