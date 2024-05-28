Папа Римский выругался на заседании епископов во время дискуссии о геях

В Риме прошли закрытые дебаты по вопросу приема геев на обучение в духовные семинарии, где готовят священников. Как сообщают итальянские СМИ во время обсуждения этой темы 87-летний Папа Римский Франциск употребил обидные слова к геям.



Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

В ходе обсуждения вопроса с епископами, понтифика спросили его отношение к ситуации и возможности допустить геев для обучения в духовных семинариях. Папа Римский заявил, что не поддерживает прием геев в учебные заведения для священников объяснив это тем, что важно уделить внимание всем, однако гей может вести двойную жизнь.

После этого понтифик якобы заявил, что в духовных семинариях сегодня находится слишком много "frociaggine" — ругательное итальянское слово, которое можно перевести как "педераст". Это тождественное понятие к педофилии – половое влечение к детям, не достигшим возраста полового созревания.

После публикации в итальянских СМИ, Ватикан не отреагировал на инцидент. Однако некоторые местные издания, ссылаясь на сообщения неназванных епископов, утверждают, что понтифик, вероятно, использовал слово как шутку, а другие добавляют, что Папа Римский возможно не знал об оскорбительном значении этого слова.

Несмотря на то, что Франциск в декабре одобрил постановление, позволяющее священникам благословлять однополые пары, понтифик поддерживает запрет на присоединение геев к духовенству. В интервью 2018 года Папа Римский назвал модой быть геем и описал это как "серьезную проблему".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский сделал заявление о мирных переговорах.



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