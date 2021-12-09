Папа Римский не считает секс вне брака самым тяжким грехом

Папа Римский во время встречи с журналистами назвал тяжелейшими человеческими грехами дерзость и ненависть. Об этом сообщает британское издание Independent. Самыми тяжкими грехами понтифик назвал дерзость и ненависть.

Папа Римский - фото из открытых источников

“Грехи тела не самые серьезные”, – сказал Папа Франциск во время встречи с журналистами.

Папу также спросили по поводу отставки архиепископа Парижа Мишеля Опети, который был вынужден уйти с должности после того, как французский журнал сообщил об его интимных отношениях с женщиной. Понтифик, принявший отставку архиепископа, сказал, что тот "нарушил шестую заповедь".

Шестая заповедь говорит "не прелюбодействуй", она касается людей, которые занимаются сексом вне брака, однако, архиепископа отстранили не из-за прелюбодеяния, а из-за самого факта. Традиционно архиепископы и высшие члены Католической Церкви не имеют права венчаться, это значит, что они воздерживаются и от секса.

Напомним, Папа Римский Франциск провел встречу с двумя священнослужителями из Бразилии. Священники попросили понтифика молиться за народ республики. На что Папа Римский Франциск ответил шуткой. "Вам нет спасения. Слишком много кашасы (бразильский национальный крепкий алкогольный напиток — ред.) И мало молитв", — шутливо ответил Франциск. После этого Папа Римский написал пальцем крестное знамение на лбу сановника с северо-восточного бразильского штата Параиба. Позже бразильские священники рассказали газете Globo, что уйдя из встречи, они несколько раз останавливались на улице, чтобы посмеяться, вспоминая о том, что произошло. Священнослужители из Южной Америки оценили шутку главы Римской Католической Церкви. После этой фразы понтифик убедил, что Бразилия является постоянной страной в его молитвах.

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