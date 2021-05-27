Как Папа Римский пошутил о Бразилии

Папа Римский Франциск провел встречу с двумя священнослужителями из Бразилии. Священники попросили понтифика молиться за народ республики. На что Папа Римский Франциск ответил шуткой. Об этом сообщает УНН.

Папа Римский метко пошутил о Бразилии - детали. Фото: regnum.ru

"Вам нет спасения. Слишком много кашасы (бразильский национальный крепкий алкогольный напиток — ред.) И мало молитв", — шутливо ответил Франциск.

После этого Папа Римский написал пальцем крестное знамение на лбу сановника с северо-восточного бразильского штата Параиба.

Позже бразильские священники рассказали газете Globo, что уйдя из встречи, они несколько раз останавливались на улице, чтобы посмеяться, вспоминая о том, что произошло.

Священнослужители из Южной Америки оценили шутку главы Римской Католической Церкви. После этой фразы понтифик убедил, что Бразилия является постоянной страной в его молитвах.

Напомним, что ранее Папа Римский Франциск приказал сократить заработную плату кардиналам на 10% и снизить зарплату большинства других священнослужителей, работающих в Ватикане. Такое решение было принято для того, чтобы сохранить рабочие места сотрудников. Глава католической церкви признался, что Ватикан из-за пандемии испытывает дефицит ресурсов, при том, что в среднем кардиналы в Ватикане получают зарплату в размере 4-5 тысяч евро в месяц, при этом имея льготу на оплату жилья.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что мир ожидает новая катастрофа — глобальный потоп. Такой неутешительный прогноз сделал Папа Римский Франциск в своей недавно изданной книге под названием "Пороки и добродетели" (Vice and Virtues). Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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